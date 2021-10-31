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ارتفعت أسعار الحديد في السوق المصري فجاة نتيجة قرار حكومي صدر أمس بتعديل أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومن بينها الحديد .

وتعد مصر أحد الدول المنتجة للحديد بصورة كبيرة على مستوي المنطقة وبعد قرار تعديل أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وهي الحديد والاسمنت والكيماويات والاسمدة توقع الخبراء ان ترتفع الأسعار بصورة سريعة خاصة ان الطاقة تعد احد المدخلات الاساسية في صناعة الحديد بالنسبة للمصانع المتكاملة والأسمدة .

وقد صدر قرارالجمعة الماضية بزيادة سعر الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة ليصل سعره إلى 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية يأتي هذا في الوقت الذي تسود فيه الزيادات أسعار الغاز على مستوي العالم وكذا البترول ليتجاوز خام برنت ال 80 دولار للبرميل ويصل الغاز لنحو 28 دولار للمليون وحدة حرارية .

واكد أيمن العشري، عضو غرفة الصناعات المعدنية في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» ان تكلفة إنتاج الحديد سترتفع ما بين 50 إلى 100 جنيها بداية من اليوم مع تطبيق أسعار الغاز الجديدة للمصانع. ومن المقرر أن تعلن المصانع عن أسعارها الجديدة بالزيادات بداية من اليوم .

في الوقت نفسه، دعا التجار إلى ضرورة إعادة النظر في قرار فرض رسوم على الحديد المستورد ما يسهم في زيادة المعروض في السوق وبالتالي تتراجع الأسعار.

وتعد أسعار الحديد والاسمنت، أحد المؤشرات الأساسية في السوق، إذ شهدت تطورات مختلفة خلال الفترة الماضية منذ بداية العام الجاري، متأثرة بمستويات الأسعار العالمية والتي اتجهت إلى الزيادة، ثم تلاها انخفاض لترتفع مجددًا، وإن كانت بمستويات أقل من السابقة.

وتقدم «المصري اليوم» خدمة أسعار الحديد والاسمنت اليوم الاحد 31 اكتوبر 2021 لمتابعة أي تطورات في الأسعار.

يقدم التقرير التالي اسعار الحديد والاسمنت اليوم في مصر .

أسعار الحديد اليوم الاحد 31 اكتوبر 2021:

1- اسعار الحديد بشاي 15.35 ألف جنيه للطن.

2- أسعار الحديد المراكبي للصلب 15.35 ألف جنيه للطن.

3- أسعار حديد الجارحي 15.25 ألف جنيه للطن.

4- أسعار الحديد الجيوشي للصلب 15 ألف جنيه للطن.

5- أسعار الحديد عز 15 ألف جنيه للطن.

6- أسعار الحديد السويس للصلب 14.9 ألف جنيه للطن.

أسعار الاسمنت اليوم 30 أكتوبر 2021:

1- سعر أسمنت النصر 1055 جنيها للطن.

2- سعر أسمنت لافارج «المخصوص» 1060 جنيه للطن.

3- أسمنت وادي النيل 1040 جنيه للطن.

4- سعر أسمنت حلوان 1065 جنيه للطن.

5- سعر مصر للأسمنت قنا 1030 جنيه للطن.

6 - سعر اسمنت السويدي 1125 جنيه للطن.

كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وافق في شهر يوليو الماضي على خفض شركات الاسمنت البورتلاندي الموجه للبيع محليًّا بنسب بين 10 وحتى 14% تدريجيًّا، وذلك كإحدى الآليات لمواجهة أزمة كورونا، في قرار يستمر من منتصف يوليو الماضي حتى يوليو 2022.

ويصل حجم إنتاج مصر من الاسمنت إلى قرابة 50 ألف طن سنويًّا وهو نفس الاستهلاك المحلي حاليًا.