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«منتجي الدواجن» تراجع الدواجن والبيض محليًا

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«منتجي الدواجن» تراجع أسعار الدواجن والبيض محليًا «منتجي الدواجن» تراجع الدواجن والبيض محليًا

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شهدت الدواجن والبيض استقرار وفقا لإتحاد منتجي الدواجن، اليوم الاحد، حيث سجل البيض الأبيض / الأحمر 44.5 جنيها، بينما البيض البلدي 53 جنيها مقابل 55 جنيها في السوق المحلي.

فيما سجلت أسعار الدواجن التسمين وفقا لأسعار الأتحاد بين 26 جنيها مقابل 28 جنيها للكيلو، بينما سجل سعر الكتكوت 10 جنيها مقابل 10.5 جنيها.

وكان الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أن معدلات أسعار السلع الاستراتيجية والأعلاف زادت بسبب زيادة تكاليف الشحن والنقل، قائلا: «لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن، واجتمعنا مع اتحاد الدواجن وطالبناه والشركات المنتجة بأن تتواصل مع وزارة والجهات الحكومية الأخرى التي لديها منافذ توزيع حتى تضخ سلع الدواجن بأسعار مناسبة وبالتالي تصل إلى المستهلك النهائي، لأن المشكلة الرئيسية في هذا الأمر هو الحلقات اللوجستية».

المصرى اليوم

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