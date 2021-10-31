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لليوم الثالث.. «كهرباء القناة» تواصل أعمال إزالة آثار حريق محطة محولات جبل الزيت

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لليوم الثالث.. «كهرباء القناة» تواصل أعمال إزالة آثار حريق محطة محولات جبل الزيت لليوم الثالث.. «كهرباء القناة» تواصل أعمال إزالة آثار حريق محطة محولات جبل الزيت

لليوم الثالث، واصلت الطواقم الفنية العاملة في الصيانات والتابعة لشركة كهرباء القناة أعمالها في إزالة آثار الحريق الذي نشب في صالة مهمات ومحولات الجهد المتوسط بمحطة محولات جبل الزيت شمال البحر الأحمر جهد 220 ك.ف، حيث استقبلت محطة طاقة الرياح شاحنات ضخمة محملة بالكابلات وخلايا وتعمل الفرق على مدار 24 ساعة لتنظيف الصالة المحترقة وبدأت عمليات تركيب الخلايا مع خطة لوصول محطة متنقلة من شركة توزيع القناة أو من منطقة مرسى علم أيهما أقرب لتشغيل المحطة بشكل مؤقت لحين استكمال إصلاح الجزء المحترق والمراجعة على باقى المهمات حيث يتجاوز عدد خلايا 22 ك.ف حاجز الخمسين خلية.

ومن المقرر أن يتم تشغيل المحطة المؤقتة يوم الاثنين المقبل لتمكين محطات الرياح المتوقفة من إنتاج الطاقة، وتقدر الخسائر يوميا بنحو 5 ملايين جنيه تقريبا بسبب توقف توربينات الرياح عن العمل.

وكانت قوات الحماية المدنية والإطفاء برأس غارب شمال البحر الأحمر وبمشاركة عدد من شركات البترول من السيطرة واخماد حريق ضخم اندلع باحد مزراع انتاج الطاقة الجديدة المتجددة من توربينات الرياح بمنطقة جبل الزيت برأس شقير، حيث التهمت النيران عددا من المحولات ولوحة التوزيع الخاصة بالربط على الشبكة الكهربائيةالموحدة وفور تلقي الاخطار بالحريق تم الدفع بسيارات الاطفاء من عدد من شركات البترول القريبة من موقع الحريق بالانتقال إلى مكان الحادث للمشاركة في اخماد الحريق والسيطرة عليه.

المصرى اليوم

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