أمطار خفيفة ورياح متوسطة في قنا

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شهدت محافظة قنا سقوط أمطار خفيفة مع هبوب رياح متوسطة، صباح الأحد، في عدد من المدن منها قنا ونجع حمادى، فيما أعلنت المحافظة رفع استعداداتها تحسبا لسقوط أمطار عزيرة أو سيول.

وأعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الانتهاء من الاستعدادات الخاصة لمواجهة موسم الشتاء وأخطار السيول وكيفية إتخاذ كافة التدابير اللازمة مبكرا للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

وأشار إلى تفعيل غرف عمليات بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية تعمل على مدار الـ24 ساعة يوميا لتلقي أي بلاغات تفيد بحدوث سيول وتم ربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، مضيفا أنه تم تكليف مسئولي الحماية المدنية ورؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بتجهيز كافة السيارات والمعدات الخاصة بهم لتكون على استعداد تام في حالة حدوث أي طارئ.

كما وجه المحافظ مسئولي إدارة المرور بالتنسيق الدائم مع إدارة الأزمات وغلق الطرق فور الإبلاغ عن حدوث اخطار ناتجة عن سوء الاحوال الجوية بالتعاون مع مسئولي الطرق والكباري بالمحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأضاف أنه تم أتخاذ كافة التدابير اللازمة بشأن تطهير جميع مخرات السيول بالمحافظة والتأكد من جاهزيتها لاستقبال أية سيول محتملة.