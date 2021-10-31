مضاعفة نوبتجيات المستشفيات والتحرك الفوري لأماكن تجمعات الأمطار لمواجهة تقلبات الطقس في المنوفية

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أكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة في المنوفية، أن المديرية أنهت استعدادتها لمواجهة الأمطار الغزيرة، برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومضاعفة النوبتجيات للأطباء والتمريض وتوفير أكياس الدم والأمصال والتأكد من كفاءة عمل المولدات الكهربائية وتوافر المياه بالخزانات والوقود والدفع بفرق الانتشار السريع.

من جهته، أكد محمد نجيب، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، تشكيل فرق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار الغزيرة بكل فرع على مستوى المحافظة وتم تجهيزها بسيارات ومعدات وماكينات شفط المياه متنقلة كما أنه يتم تخفيض ضخ المياه في حالات المطر الغزير حتى تستوعب شبكات الصرف مياه الأمطار، مشيرا إلى تحديد أماكن تجمعات المياه بالمدن يتم التحرك إليها فورا كأول خطوة بالتنسيق مع رؤساء المجالس والمدن.