«هنعلّي على الأمطار».. محمد حماقي يغني ساعتين رغم الطقس السيئ في الإسكندرية

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أحيا الفنان محمد حماقي حفلا في جامعة الإسكندرية أمس وسط حضور جماهيري كبير.

محمد حماقي

وتوقف الحفل لدقائق بسبب الأمطار التي داهمت الإسكندرية خلال الساعات الماضية، ثم عاد ليستأنف غناءه.

محمد حماقي

وبدأ حماقي الحفل بأغنية «نفسي ابقى جنبه» ليقدم بعدها التحية لجميع الحضور متمنيا لهم قضاء ليلة ممتعة ومهنئا لهم على بدء العام الدراسي.

محمد حماقي

وقدم بعدها عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة التي اندمج عليها الحضور بالرقص والغناء طول الحفل منها أغاني ألبومه الجديد «يا فاتني» الذي نال إعجاب جميع الحضور فحرص على تقديم أغاني «أجمل يوم، زيها مين، ما بلاش».

بعدها طلب حماقي من منظمي الحفل فتح الفواصل بين الجمهور لإتاحة الفرصة للجميع بالقرب من مسرح الحفل الأمر الذي لاقى إعجاب جميع الطلاب وتصفيقهم ليستكمل بعدها بغناء أغنيات «لا ملامة، أحلى حاجة فيكي، من البداية، ظلموني».

محمد حماقي

كما غنى أغنية «يا ستار» على أنغام العود، ومع هطول الأمطار على المسرح توقف الحفل لدقائق معدودة ليعلق حماقي: «هنعلي ع المطر»، ويصر على استكمال الغناء وسط هطول الأمطار على أنغام أغنية «ناويها» ليشتعل حماس الحضور بالرقص ويتغلبوا على برودة الجو.

محمد حماقي

وقدم بعدها على أنغام العود أغنية «ولا ليلة من لياليك، من قلبي بغني»، ليصعد بعدها القائمون على الحفل للمسرح لتقديم درع تكريم جامعة الإسكندرية له والإحتفال بعيد ميلاده بتقديم تورتة على المسرح.

واستكمل بعدها حماقي حفله بأغنية «واحدة واحدة»، لتصعد بعدها إحدى حضور الحفل لمشاركته غناء أغنية «قدام الناس» بعد أن قدمت له باقة من الورود.

وحرص حماقي بعدها على إلتقاط صور جماعية مع القائمين على الحفل وصورة جماعية مع جمهور الحفل قبل غناء أغنية «لو هتسيب» التي تم طلبها الحضور أكثر من مرة ..ثم صعدت بعدها إحدى طالبات الجامعة تدعى نور لمشاركة حماقي غناء أغنية «حاجة مستخبية» ليستكمل بعدها الغناء بأغنية «قالوا عنك».

محمد حماقي

واختتم حماقي الحفل بأغنية «قادرين نعملها» وبتوجيه شكره إلى منظميه والقائمين عليه بعد غناء دام لأكثر من ساعتين ونصف.