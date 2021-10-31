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التحقيق في واقعة تسمم غذائي لنزلاء أجانب بفندق في الغردقة

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التحقيق في واقعة تسمم غذائي لنزلاء أجانب بفندق في الغردقة التحقيق في واقعة تسمم غذائي لنزلاء أجانب بفندق في الغردقة

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تحقق نيابة الغردقة بالبحر الأحمر، برئاسة المستشار محمد غالب، في المحضر المحرر من شرطة السياحة ضد أحد الفنادق بمدينة الغردقة في واقعة تسمم غذائي لعدد من النزلاء الأجانب خلال إقامتهم بالفندق وتعرضهم للإسهال والقئ والإعياء ونقلهم لعدد من المستشفيات للعلاج، كما تم نقل باقي المقيمين في الفندق إلى فندق بديل.

كانت شرطة السياحة بالبحر الأحمر تلقت إخطارا من شركات سياحة بإصابة عدد من النزلاء الأحانب بالإعياء والقئ والإسهال خلال إقامتهم بفندق سياحي، وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار مسؤولي الصحة والسياحة بالواقعة للتحقيق.

المصرى اليوم

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