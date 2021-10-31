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يعلن قرارًا حاسمًا بشأن أشرف بن شرقي

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الزمالك يعلن قرارًا حاسمًا بشأن أشرف بن شرقي يعلن قرارًا حاسمًا بشأن أشرف بن شرقي

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قال فاروق جعفر، المستشار الفني للجنة المكلفة بإدارة نادي ، إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد قرارا حاسمًا بخصوص مستقبل المغربي أشرف بنشرقي.

وأضاف جعفر، في تصريحات للتليفزيون المصري في القناة الأولى: «عقدنا جلسة أول أمس وأمس وفي خلال يومين سيكون هناك قرار ونسمع خبر وقد تُحسم الأمور».

وأتم المستشار الفني للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بقوله: «أشرف بنشرقي شخصية محترمة ونتمنى الوصول لحل يرضي الناس ويرضينا ولا يكون ضغطًا علينا، الجميع يتمسك ببنشرقي جهاز فني وإدارة ولاعبين وجماهير».

المصرى اليوم

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