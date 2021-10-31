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قال فاروق جعفر، المستشار الفني للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد قرارا حاسمًا بخصوص مستقبل المغربي أشرف بنشرقي.

وأضاف جعفر، في تصريحات للتليفزيون المصري في القناة الأولى: «عقدنا جلسة أول أمس وأمس وفي خلال يومين سيكون هناك قرار ونسمع خبر وقد تُحسم الأمور».

وأتم المستشار الفني للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بقوله: «أشرف بنشرقي شخصية محترمة ونتمنى الوصول لحل يرضي الناس ويرضينا ولا يكون ضغطًا علينا، الجميع يتمسك ببنشرقي جهاز فني وإدارة ولاعبين وجماهير».