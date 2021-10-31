«زي النهارده».. اغتيال أنديرا غاندي 31 أكتوبر 1984

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في ١٩ نوفمبر ١٩١٧وبمدينة «الله آباد»، ولعائلة لها باع طويل بالعمل السياسى، ولدت أنديرا بريادارشينى نهرو، التي نعرفها باسم أنديرا غاندى، والتى قدر لها أن تكون أول رئيسة لوزراء الهند في فترة سياسية مليئة بالتقلبات، وكانت آنذاك تحكم واحدة من أكبر دول العالم، كما قيض لها أن ترث قدر معظم رموز آل غاندى، إذ انتهت حياتها باغتيالها «زى النهارده» في ٣١ أكتوبر ١٩٨٤، على يد أحد حراسها من طائفة السيخ كان جد أنديرا غاندى ووالدها من رموز العمل الوطنى، وكان والدها «جواهر لال نهرو»، أول رئيس وزراء للهند بعد نيلها الاستقلال عام ١٩٤٧م. درست أنديرا بمعهد «سانتينيكيتان»، الذي أسسه شاعر الهند العظيم طاغور، وأكملت دراستها في العلوم السياسية في سويسرا، ثم بكلية سومرو جامعة أكسفورد في بريطانيا، وهناك تزوجت عام ١٩٤٢من فيروز غاندى، أحد ناشطى الحركة الوطنية الهندية، ورزقت بولدين هما سانجاى وراجيف، ودخلت أنديرا السجن مع زوجها الصحفى فيروز، وورثت القوة والنفوذ عن والدها، واتهمت بالغرور والصلف، وفى عام ١٩٧٧م خسرت الانتخابات، وتم اتهامها بالفساد، وخاضت معارك قضائية، وعادت إلى الحكم بعد ثلاث سنوات إلى أن أصدرت أوامرها للقوات الحكومية بقمع التمرد الانفصالى للسيخ، مما حدا بأحد حراسها، الذي ينتمى للسيخ باغتيالها، ليخلفها ابنها «راجيف غاندى» الذي اغتيل أيضاً في إحدى حملاته الانتخابية.