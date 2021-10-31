«جلاسجو» للتغيرات المناخية.. مصير الكرة الأرضية معلق بقرار أمام التحدى الكبير

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تحتل قضايا المناخ مركز الصدارة فى الأجندات السياسية بعديد من دول العالم، ووسط ضغوط شعبية لاتخاذ تدابير صارمة لحماية كوكب الأرض من الكوارث المدمرة جراء تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية.

أنظار العالم كله مصوبة إلى مدينة جلاسجو الأسكتلندية، والتى تشهد عقد الدورة السادسة والعشرين لقمة المناخ التى تعرف اختصارا بـ«كوب 26»، حيث تسببت جائحة كورونا فى تأجيل القمة والتى كان من المقرر أن تعقد العام الماضى. ويسعى زعماء العالم إلى إبقاء درجة الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية خلال القرن الجارى.

وتشهد القمة مفاوضات من جانب القادة والدبلوماسيين لإبرام المعاهدات الرامية إلى الحد من الكوارث التى تتسبب فيها ظاهرة التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى، مما يضعهم أمام «التحدى الكبير»، الذى يحتاج إرادة موحدة وقدرة على ترجمة هذه الإرادة إلى واقع جماعى يشارك فيه العالم.

ورغم أن عددا من زعماء الدول وقعوا على «اتفاقية باريس» للمناخ، والتى تقضى بوضع حد لارتفاع متوسط درجات الحرارة لا يتجاوز درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، إلا أن الدول استمرت فى استخدام وحرق الوقود الأحفورى وقطع الأشجار بمعدلات تتناقض مع تحقيق هذا الهدف، وذلك يعود إلى أن بنود الاتفاقية لم تكن «ملزمة».

لكن مع تفاقم تداعيات ظاهرة التغير المناخى والتى تجسدت فى فيضانات مدمرة، وحرائق للغابات، ومواسم جفاف حارقة فى الدول الغنية والفقيرة على حد سواء، يعول المراقبون على قمة جلاسجو والتى يرون أنها الحدث المناخى الأكثر أهمية منذ قمة باريس.

ويسيطر على الظاهرة الخطيرة، وما يحيط بها من تداعيات وتدابير وتحركات، كثير من المصطلحات، رأت الأمم المتحدة أن تضع دليلا توضيحيا واسترشاديا لها لفهم ما يدور فى قمة الأطراف كوب 26، الذى من شأنه أن يزيل الالتباس ويوضح المفاهيم ويلقى الضوء على الجهود والفعاليات التى أقيمت حتى يفهم جميع سكان العالم حقيقة الأزمة، باعتبارهم شركاء وأطرافا فى مصير كوكبهم.

أنتجت أزمة التغيرات المناخية كثيرًا من المصطلحات ونحتت مفردات جديدة، وصكت مفاهيم يتعذر إدراكها على الكثيرين ممن يقرأون أو يحاولون متابعة آخر المستجدات التى طرأت على مستقبل العالم، جراء الظواهر التى تؤثر سلبًا على الحياة البشرية والحيوانية والبحرية.

وفى هذا الصدد قالت الأمم المتحدة إن مؤتمر الأطراف التاريخى للتغيرات المناخية سيشهد الكثير من المصطلحات التى ربما تربك القارئ، مضيفة: «لذا أعددنا لكم هذا الدليل المفيد لمساعدتكم فى فهم بعض العبارات الرنانة الرئيسية التى ستسمعونها مع بدء المؤتمر».

وأوضحت المنظمة الدولية ملابسات المصطلحات وظروف ظهوروها والأسباب التى دعت إلى استخدامها، إلى جانب إلقاء الضوء على الفعاليات والأحداث المرتبطة بها.

■ مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)

هو اسم الحدث نفسه، COP26، ويشير هذا المصطلح إلى المؤتمر السادس والعشرين للأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

تم إنشاء اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ فى أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة لعام 1992 حول البيئة والتنمية فى العاصمة البرازيلية ريو دى جانيرو (يشار إليه غالبا باسم قمة الأرض).

كان الهدف المعلن لهذه الاتفاقية هو تقليل غازات الاحتباس الحرارى من أجل منع تغير المناخ الخطير الناجم عن النشاط البشرى.

مؤتمرات الأطراف فى الاتفاقية، أو COPs، هى الاجتماعات الرسمية التى تعقد سنويا منذ عام 1995، ولكن بسبب انتشار جائحة كـوفيد-19، تم تأجيل COP26 لمدة عام.

■ أهداف التنمية المستدامة (SDG)

هناك 17 هدفا مترابطة من أهـداف التنمية المستدامة، والتى تركز على التحديات التى تتراوح من الوصول إلى الطاقة النظيفة، إلى الحد من الفقر والاستهلاك الذى يتسم بالمسؤولية.

تعتبر هذه الأهداف دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030.

يعد تغير المناخ أحد هذه الأهداف (الهدف 13)، ولكن أصبح من الواضح بشكل متزايد أن تغير المناخ يلعب دورا فى العديد من أهداف التنمية المستدامة، إن لم يكن كلها، وأن تحقيق خطة عام 2030 سيكون مستحيلا دون إحراز تقدم جاد فى معالجة هذه المشكلة.

■ المساهمة المحددة وطنيا NDC

المساهمة المحددة وطنيا هى الخطة التفصيلية التى يتعين على كل دولة أن تضعها، بموجب اتفاق باريس، لإظهار الطريقة التى ستتبعها فى تخفيض كمية الغازات الضارة التى تتسبب فى انبعاثها فى الجو.

ومن المتوقع أن تقوم جميع الدول بمراجعة المساهمات المحددة وطنيا الخاصة بها لتعكس طموحا أكبر.

فى الوقت الحالى، لا تكفى هذه الخطط للحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، لذلك هناك ضغط متزايد على البلدان، هذا العام، لزيادة مستوى طموحها بشكل كبير.

■ صافى الانبعاثات الصفرية Net Zero

ويعنى ببساطة خفض الانبعاثات إلى ما يقرب من الصفر، قدر الإمكان، مثل الانتقال نحو اقتصاد أخضر واستخدام الطاقة المتجددة النظيفة، مع إعادة امتصاص أى انبعاثات متبقية، بواسطة المحيطات والغابات.

عمليا، انضمت كل الدولة إلى اتـفاق باريس بشأن تغير المناخ، والتى تدعو إلى الحفاظ على درجة الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعى.

ولكن مع ذلك، إذا واصلنا ضخ الانبعاثات التى تسبب تغير المناخ، فسوف تستمر درجات الحرارة فى الارتفاع إلى ما بعد 1.5 درجة مئوية، إلى مستويات تهدد حياة الناس وسبل عيشهم فى كل مكان.

هذا هو السبب فى إبداء عدد متزايد من البلدان تعهدات بتحقيق هدف الوصول بانبعاثات الكربون إلى مستوى الصفر، بحلول عام 2050. إنها مهمة عظيمة تتطلب اتخاذ إجراءات طموحة الآن.

■ 1.5 درجة مئوية

خلال مؤتمر الأطراف فى جلاسكو، ستسمع كثيرا عبارة «هدف 1.5 درجة مئوية»، فى عام 2018، وجد تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، الذى راجعه آلاف العلماء والحكومات، أن الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى ما لا يزيد على 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة (منتصف القرن الثامن عشر)، سيساعدنا على تجنب أسوأ التأثيرات الناجمة عن تغير المناخ والحفاظ على مناخ ملائم للعيش.

وفقا لأحدث البيانات، فقد ارتفعت درجة حرارة كوكبنا بالفعل بين 1.06 إلى 1.26 فوق مستويات ما قبل الصناعة، وحتى إذا تم الوفاء بالوعود الحالية، فسنظل فى طريقنا نحو الوصول إلى 2.7 درجة مئوية، خلال هذا القرن.

قد يعنى هذا «كارثة مناخية»، كما أوضح الأمين العام للأمم المتحدة، مع احتمال انهيار النظم البيئية، وربما لن تعود الحياة كما عرفناها من قبل.

■ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ هى هيئة تابعة للأمم المتحدة معنية بتقييم العلوم المتعلقة بتغير المناخ.

و أنشئت فى عام 1988 من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، والهدف من هذه الهيئة هو تزويد الحكومات، على جميع المستويات، بالمعلومات العلمية التى يمكنها استخدامها لتطوير سياساتها المتعلقة بالمناخ.

وتعد تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ من المدخلات الرئيسية فى مفاوضات تغير المناخ الدولية التى ستجرى خلال مؤتمر جلاسكو.

أظهر تقرير رئيسى صدر فى أغسطس أنه ما لم تكن هناك تخفيضات سريعة ومستمرة وواسعة النطاق لانبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، بما فى ذلك ثانى أكسيد الكربون والميثان وغيرها، فإن هدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحرارى إلى 1.5 درجة مئوية سيكون بعيد المنال.

■ الدول الجزرية الصغيرة النامية SIDS

الدول الجزرية الصغيرة النامية هى مجموعة متميزة من 58 دولة جزرية منخفضة، شديدة التأثر بظواهر الطقس المتطرفة وتغير المناخ، بما فى ذلك زيادة شدة الأعاصير وهبوب العواصف والأمطار الغزيرة والجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر وتحمض المحيطات.

خلال الأسبوع رفيع المستوى فى الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة، احتل قادة الدول الجزرية الصغيرة النامية من فيجى وتوفالو وجزر ملديف مركز الصدارة، وحذروا من أن دولهم تواجه تهديدا وجوديا إذا فشلت الدول الغنية فى الوفاء بوعودها لكبح ظاهرة الاحتباس الحرارى.

■ التمويل المناخى Climate Finance

يتعلق التمويل المناخى بالأموال التى يجب إنفاقها على مجموعة كاملة من الأنشطة اللازمة للحد من الانبعاثات التى تسبب تغير المناخ، ولمساعدة الناس على التكيف وبناء المرونة إزاء تأثيرات تغير المناخ التى تحدث بالفعل.

يمكن أن يشمل التمويل المحلى أو الوطنى أو عبر الوطنى، والذى يمكن الحصول عليه من مصادر التمويل العامة والخاصة والبديلة.

التمويل المناخى أمر بالغ الأهمية للتصدى لتغير المناخ، لأن الاستثمارات واسعة النطاق مطلوبة للحد بشكل كبير من الانبعاثات، لا سيما فى القطاعات التى تنبعث منها كميات كبيرة من غازات الاحتباس الحرارى، وللمساعدة فى جهود التكيف.

فى عام 2009، خلال مؤتمر COP15 فى كوبنهاجن، وعدت الدول الغنية بتحويل 100 مليار دولار سنويا إلى الدول الأقل ثراء بحلول عام 2020، لمساعدتها على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الارتفاع الإضافى فى درجات الحرارة.

ولم يتم الوفاء بهذا الوعد بعد، حيث يبلغ تمويل المناخ للبلدان النامية فى الوقت الحالى حوالى 80 مليار دولار، وبالتالى سيكون تمويل المناخ أحد أكبر القضايا التى ستتم مناقشتها خلال COP26.

■ مبادرة الهدف المستندة إلى العلم SBTi

وهى مبادرة مدعومة من الأمم المتحدة، وحددت الشركات التى انضمت إلى هذه المبادرة أهدافا علمية بشأن خفض الانبعاثات، لكى تكون أفضل استعدادا لمواجهة تغير المناخ، وأكثر قدرة على المنافسة فى الانتقال إلى اقتصاد خال من الكربون.

وأصبح تحديد الأهداف على أساس علمى ممارسة معيارية موحدة، وتلعب الشركات دورا رئيسيا فى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى ودعم تنفيذ التزامات الدول.

■ الحلول القائمة على الطبيعة Nature-based Solutions

الحلول القائمة على الطبيعة هى إجراءات لحماية النظم البيئية الطبيعية والمعدلة وإدارتها على نحو مستدام واستعادتها، والتى تتصدى للتحديات المجتمعية بشكل فعال وقابل للتكيف، وتوفر فى الوقت نفسه فوائد تخدم رفاهية الإنسان والتنوع البيولوجى.

تعد الحلول المستندة إلى الطبيعة جزءا أساسيا من الجهد العالمى الشامل لتحقيق أهداف اتفاق باريس بشأن تغير المناخ: فهى مكمل حيوى لإزالة الكربون، والحد من مخاطر تغير المناخ وإنشاء مجتمعات قادرة على التكيف مع المناخ.

تشمل الأمثلة برامج غرس الأشجار الضخمة، التى تمتص الكربون وتوفر الحماية من هطول الأمطار الغزيرة، وإعادة بناء غابات المانجروف، التى توفر حواجز طبيعية فعالة ورخيصة ضد الفيضانات الساحلية وتآكل السواحل.

■ مجموعة العشرين G20

مجموعة العشرين (G20) هى منتدى حكومى دولى يضم معظم اقتصادات العالم الكبرى: 19 دولة والاتحاد الأوروبى، ويعمل هذا المنتدى على معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمى، مثل الاستقرار المالى الدولى، وتخفيف آثار تغير المناخ، والتنمية المستدامة.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن العمل المناخى يجب أن تقوده دول مجموعة العشرين، والتى تمثل مجتمعة حوالى 90 فى المائة من الناتج الإجمالى العالمى، و75-80 فى المائة من التجارة الدولية وثلثى سكان العالم.

يعد التزام مجموعة العشرين خلال COP26 أمرا حاسما للحد من الغازات الدفيئة والحد من ارتفاع تغير المناخ.

■ الفريق الإفريقى للمفاوضين AGN

تأسست مجموعة المفاوضين الإفريقيين بشأن تغير المناخ خلال مؤتمر الأطراف الأول COP1 فى برلين بألمانيا، فى عام 1995، كتحالف للدول الإفريقية التى تمثل مصالح المنطقة فى المفاوضات الدولية بشأن تغير المناخ، بصوت مشترك وموحد.

■ خطة العمل العالمية للعمل المناخى (GCAA)

خارج المفاوضات الحكومية الدولية الرسمية، تتخذ البلدان والمدن والمناطق والشركات وأعضاء المجتمع المدنى فى جميع أنحاء العالم بالفعل إجراءات من أجل المناخ.

وتم إطلاق خطة العمل العالمية للعمل المناخى، التى بدأت فى إطار خطة عمل ليما- باريس، لتحفيز العمل المناخى، وتعزيز التعاون بين الحكومات والسلطات المحلية ومجتمع الأعمال والمستثمرين والمجتمع المدنى، ودعم اعتماد وتنفيذ اتفاق باريس بشأن المناخ