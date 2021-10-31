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وليد عرفات: سموحة مديون بمبالغ كبيرة.. ونسعى لترشيد نفقات فريق الكرة

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وليد عرفات: سموحة مديون بمبالغ كبيرة.. ونسعى لترشيد نفقات فريق الكرة وليد عرفات: سموحة مديون بمبالغ كبيرة.. ونسعى لترشيد نفقات فريق الكرة

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أكد وليد عرفات رئيس نادى سموحة، أن النادي السكندري، مديون لمصلحة الضرائب والتأمينات بمبالغ كبيرة.

وقال وليد عرفات في تصريحات تليفزيونية: «انتخابات نادى سموحة الأخيرة انهت سطوة السوشيال ميديا على الانتخابات، لأن ما حدث مفاجأة قوية رغم أن السوشيال ميديا كان يتغنى باكتساح أحد المرشحين.

وأشار إلى أنه يرتبط بعلاقة مميزة بمحمد مجاهد المرشح لرئاسة سموحة والذى لم يتمكن من خوض سباق الانتخابات، مشيرًا أنه لو تبدلت الاوضاع لساند مجاهد أمام فرج عامر موضحا ان نادى سموحة في طور التغيير حاليا وحان الوقت لضخ دماء وافكار جديدة.

وأوضح رئيس سموحة الجديد: «سيتم ترشيد نفقات فريق كرة القدم، وسيكون هناك سياسة مختلفة عن التي كانت من قبل، مؤكدًا أن الترشيد لن يضر بفريق الكرة وسيرتبط الصرف بالانجازات، ففى حالة تحقيق بطولة سيتم صرف المكافآت ولكن في حالة عدم تحقيق انجاز سيكون الصرف مرتبطا بالانجازات.

المصرى اليوم

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