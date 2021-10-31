أحمد رفعت: واجهت ظروفًا صعبة قبل بداية الموسم.. وأمنية حياتي الانضمام للمنتخب

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أكد أحمد رفعت، الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر إف سي، أنه واجه ظروف صعبة في الفترة الماضية قبل انضمامه إلى فيوتشر، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وقال أحمد رفعت، في تصريحات تلفزيونية: «مريت بظروف صعبة، قبل انطلاق مسابقة الدوري، ولكني كنت حريصًا على إبعاد نفسي عن تلك المشاكل»، مضيفًا: «وضعت ضغوطات على نفسي بعد الانضمام إلى فيوتشر، حيث يجب أن يظهر الفريق بأفضل مستوى له في بداية الدوري ونحقق طموحات النادي».

وأضاف: «أشكر إدارة النادي، لأنهم وفروا لنا جميع الامكانيات التي تساعدنا على النجاح»، مؤكدًا :«الإدارة قفلت على الفريق بشكل جيد، وهذا يُساعدنا على تقديم أفضل ما لدينا».

وأشار: «قدمنا مباراة قوية أمام الاتحاد السكندري على ارغم من الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كنا أفضل في معظم فترات المباراة، ولكن التوفيق لم يكن حليفنا، حيث لم نستغل الفرص التي اتيحت لنا».

وأوضح: «أمنية حياتي الانضمام لمنتخب مصر في الفترة المقبلة، أبذل جهدي في الملعب، من أجل تحقيق ذلك»، مضيفًا:«عمري ما أعترض على انضمامي للمنتخب، لأني بجتهد وبتعب وانضمامي من عدمه يعود للجهاز الفني».