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محمد مصيلحي: حاولنا ضم بسام وجنش في الميركاتو الصيفي

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محمد مصيلحي: حاولنا ضم بسام وجنش في الميركاتو الصيفي محمد مصيلحي: حاولنا ضم بسام وجنش في الميركاتو الصيفي

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أكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن ناديه حاول تدعيم مركز حراسة المرمى خلال الميركاتو الصيفي الماضي، وذلك بعد رحيل الثنائي محمد صبحي وعماد السيد.

وقال محمد مصيلحي، في تصريحات تليفزيونية: «حاولنا التعاقد مع الثنائي محمد بسام، حارس مرمى طلائع الجيش، ومحمود جنش، حارس مرمى ، وذلك من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم الحالي»، موضحًا آن المفاوضات بينهم وبين طلائع الجيش والزمالك فشلت في النهاية.

وأضاف: «لدينا جهاز فني محتر بقيادة حسام حسنم، والفريق حقق نتائج إيجابية في أول جولتين من بطولة الدوري أمام سموحة وفيوتشر».

ويحتل الاتحاد السكندري صدارة جدول تترتيب الدوري بشكل مؤقت برصيد 4 نقاط، جمعهمم من التعادل امام سموحة 4 – 4، والفوز على فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المصرى اليوم

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