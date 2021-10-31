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قال الفنان بيومي فؤاد إنه لم يروج بإعلان تجاري لأحد المطاعم الشهيرة في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن فيديو «سيخ الشاورما» لا يمكن تصنيفه كإعلان، قائلًا: «أين الإعلان في هذا الموضوع؟ أي شخص يعلن عن منتج يجب أن يتحدث عنه بصورة جيدة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد على عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن «صاحب المطعم كان معجبًا بإحدى الإفيهات التي قلتها في اسكتش ضمن برنامج بيومي أفندي عن تخطيط القاهرة».

وتابع: «الرجل قال لي نفسي تقولي الإفيه وقلت إن الموضوع أمر خاص له، نشرها ووضع الفيديو ليس كونه إعلانًا ولكن لأنه مضحك. فين الإعلان في كده؟ حتى الآن حاجة هزار ومحدش يسمح لنفسه يعمل إعلان يقول فيه الكلام ده»، مشيرا إلى أنه اعتذر عن وجهة النظر الخطأ التي وصلت إلى الجمهور السعودي.

وعلق بيومي فؤاد على منشور تركي آل الشيخ، مستشار هيئة الترفيه السعودي، الذي استنكر فيه فيديو الأزمة، وقال: «تركي آل الشيخ مقالش عليا تافه، بل تحدث عن الإعلان إنه تافه ومسيء ودمه تقيل وهو عنده حق لو ده اتصنف كإعلان، وأنا مع كل الأشقاء السعوديين الزعلانين لو ده إعلان لكن ده مش إعلان».

فيديو سيخ الشاورما بيومي فؤاد

واعتذر بيومي فؤاد للشعب السعودي بعد أزمة فيديو سيخ الشاورما، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «في إعلان نزل لي في المملكة العربية السعودية يقال إنه مسئ.. أولا كامل اعتذاري لكل اخوتي في المملكة».

وأضاف: «أرجو التوضيح بسوء التفاهم الذي حدث، أنا لم أقصد بما نشر أنه إعلان، ولكن أصحاب المطعم طلبوا مني نعمل هذا الأفيه على أن يحتفظوا به لأنفسهم كفيديو شخصي، وبالطبع لم أتخيل أنه سيستخدم لدعاية المطعم باسمي وتفاجأت مثلكم تماما عند مشاهدتي للفيديو».

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، واعتبروا أنه يتضمن ايحاءات خادشة ومعيبة، وتلاعبا بالكلمات، وانتقد تركي آل الشيخ الإعلان لاستخدامه مصطلحات غير لائقة، وقال: «إعلان تافه، ومعيب، وثقيل دم، ومسيء».