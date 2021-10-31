أمطار الآن في 6 محافظات.. وحالة الطقس الشتوية تشجع المواطنين على الخروج للنزهة

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شهدت 6 محافظات في مصر سقوط أمطار متفرقة تتراوح شدتها بين المتوسطة والخفيفة، وصاحب الأمطار برق ورعد في بعض الأماكن مثل جمصة في الدقهلية، وذلك في ظل تحذيرات الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خلال طقس اليوم وغدًا، وتلك المحافظات هي الإسكندرية والدقهلية والبحيرة والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية.

وفي الدقهلية، سقطت أمطار غزيرة صاحبها برق ورعد في جمصة، كما سقطت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مدينة المنصورة وبلقاس، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، وكان الجو باردًا إلى حد ما.

وفي القليوبية، وسقطت أمطار خفيفة في محافظة القليوبية مساء اليوم في مدن بنها وطوخ وقها، ولم تتأثر حركة السير على الطريق الزراعي بسقوط الأمطار على الطريق.

وفي كفر الشيخ، سقطت أمطار خفيفة على مدينة دسوق، نحو منتصف الليل واستغرق سقوط الأمطار نحو 20 دقيقة، وتكونت سحب بيضاء منخفضة في السماء، وكانت درجات الحرارة معقولة، وحالة الطقس رائعة.

وتلاحظ خروج بعض المواطنين من محبي الأمطار للخروج للتنزه أثناء سقوط الأمطار في مدينة دسوق، وبعضهم اصطحبوا أطفالهم معهم، والذين كانوا يضحكون سعداء بسقوط الأمطار.

ومن ناحيتها، كثفت الوحده المحليه لمركز ومدينة دسوق، برئاسة المحاسب السيد عبدالستار، رئيس مدينة دسوق، الجهود لرفع تراكمات الأمطار من الشوارع.

وفى المنوفية، سقطت أمطار خفيفة في عدد مراكز المحافظة منها مركز بركة السبع وشبين الكوم وأشمون، واستغرقت دقائق، ولم تكن بالشدة التي تجعل لها تأثير، كبير.

وفي الإسكندرية، شهدت منطقة العامرية غرب محافظة الإسكندرية، سقوط أمطارمتوسطة الليلة، وكانت حالة الطقس لطيفة مساء اليوم.

وسقطت أمطار خفيفة على بعض مراكز محافظة البحيرة مع بداية الساعة الأولي من الصباح منها مركز المحمودية الحدودي مع محافظة كفر الشيخ.

وفي الأقصر وقنا ودمياط وبنى سويف، تكونت السحب المتوسطة والمنخفضة في السماء، وتلبدت السماء بالغيوم، بما ربما ينبئ بقرب سقوط أمطار.

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار فجر اليوم على القاهرة والمحافظات الساحلية وأهما الإسكندرية وكذلك الدلتا.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تسقط أمطار من غزيرة إلى متوسطة رعدية أحيانًا خلال طقس اليوم على محافظات الإسكندرية والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ وبورسعيد ومطروح ومدينة السلوم لاتابعة لها على فترات متقطعة، تتراوح بين 50-60%.

وتوقعت أيضًا سقوط أمطار متوسطة رعدية أحيانًا على محافظات القاهرة الثلاث وهي القاهرة والجيزة والقليوبية، ومحافظتى الغربية والمنوفية في جنوب الدلتا، وكذلك سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة بنسبة 50%.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة المتوقعة خلال حالة الطقس اليوم الأحد قريبة من درجات الحرارة أمس السبت.

وتتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمي في الإسكندرية 28 درجة والصغري 19 درجة، بينما تكون درجة الحرارة في القاهرة اليوم للعظمي 29 درجة والصغري 19 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم في طنطا 29-19، شبين الكوم 29-19، دمنهور 28-19درجة، بلطيم 26-19 درجة، مطروح 27-18 درجة، السلوم 27-14 درجة. دمياط 26-22 درجة، المنصورة 29-19 درجة.

وتكون درجة الحرارة المتوقعة في الفيوم وبني سويف 31-16درجة، المنيا 31-17 درجة، أسيوط 32-18 درجة، سوهاج 34-17 درجة، قنا 36-18 درجة، الأقصر 36-18 درجة.

وتكون أعلي درجة حرارة في مصر اليوم للعظمي 37 درجة في أسوان وإدفو، ويتوقع أن تكون درجة الحرارة الصغري في أسوان 21 درجة وفى إدفو 20 درجة.