سقوط المتهمين بالتحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى

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بدأت جهات التحقيق في الجيزة، اليوم الأحد، التحقيق مع المتهمين بـ التحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى في منطقة الهرم.

يأتي ذلك بعد نشر الفنانة نشوى مصطفى عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، أن ابنتها تعرضت للتحرش من قبل مستقلي سيارة نقل تحمل رقم «ي ف- 5192»، إذ وجهوا لابنتها إشارات بذيئة باليد، وكادت سيارتها تنقلب بعد تضايق سائق النقل عليها الطريق.

وتضمن بوست الفنانة: «النهاردة بنتي اتعرضت للتحرش من العربية دي، وفضل يزنقوا عليها واترهبت وهي سايقة على كوبري ناحية الهرم المنصورية وكلمتني وهي مفزوعة، قلت لها: حاولي تصوريهم وعملوا لها إشارات زي ما هو في الصورة كده.. الحمد لله ربنا ستر وبنتي موقعتش من على الكوبري وهي مرعوبة من حجم العربية اللوري اللي بترهبها حسبي الله ونعم الوكيل فيهم».