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وزير : تكلفة زجاجة الزيت تبلغ 24 جنيها ونبيعها للمواطن بـ25 جنيها

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وزير التموين: تكلفة زجاجة الزيت تبلغ 24 جنيها ونبيعها للمواطن بـ25 جنيها وزير : تكلفة زجاجة الزيت تبلغ 24 جنيها ونبيعها للمواطن بـ25 جنيها

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قال الدكتور على المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، إنه لابد من التعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمواطن، لتجاوز أزمة ارتفاع الأسعار.

وتابع المصيلحي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن تكلفة زجاجة الزيت تبلغ 24 جنيها، ويتم بيعها للمواطن بـ25 جنيهًا، لافتا إلى أن الزيت الحالية لا تخلق سوقًا حرة.

ولفت وزير التموين إلى أن أهم شيء إتاحة السلع وتوفيرها وبجودة عالية في الأسواق للمواطنين.

وأوضح أن سعر الزيت ليس ثابتًا، حيث الأعوام الماضية شهدت ارتفاع الأسعار وانخفاضها تماشيا مع الأسعار العالمية.

واختتم المصيلحي: « تستهلك 70 ألف طن من الزيت شهريًا، وتشتري ما بين 60 و100 ألف طن زيت خام شهريًا».

المصرى اليوم

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