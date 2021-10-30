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قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لابد من التعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمواطن، لتجاوز أزمة ارتفاع الأسعار.

وتابع المصيلحي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن تكلفة زجاجة الزيت تبلغ 24 جنيها، ويتم بيعها للمواطن بـ25 جنيهًا، لافتا إلى أن أسعار الزيت الحالية لا تخلق سوقًا حرة.

ولفت وزير التموين إلى أن أهم شيء إتاحة السلع وتوفيرها وبجودة عالية في الأسواق للمواطنين.

وأوضح أن سعر الزيت ليس ثابتًا، حيث الأعوام الماضية شهدت ارتفاع الأسعار وانخفاضها تماشيا مع الأسعار العالمية.

واختتم المصيلحي: «مصر تستهلك 70 ألف طن من الزيت شهريًا، وتشتري ما بين 60 و100 ألف طن زيت خام شهريًا».