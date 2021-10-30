لجنة فنية للوقوف على أسباب حريق محولات محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بالرياح

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قررت وزارة الكهرباء تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحريق الذي نشب بمحولات محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بالرياح، والتي تعد الأكبر من نوعها في مصر والشرق الأوسط، وأنه جار رفع آثار الحريق الذي نشب لسرعة دخول المحطة الخدمة، وإعداد تقرير فني كامل يوضح أسباب الحريق ورفعه للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، وجار العمل على إصلاحها ورجوعها للخدمة مرة أخرى.

كانت قوات الحماية المدنية والإطفاء برأس غارب شمال البحر الأحمر وبمشاركة عدد من شركات البترول تمكنوا من السيطرة وإخماد حريق ضخم اندلع بأحد مزراع إنتاج الطاقة الجديدة المتجددة من توربينات الرياح بمنطقة جبل الزيت برأس شقير، حيث التهمت النيران عددا من المحولات ولوحة التوزيع الخاصة بالربط على الشبكة الكهربائية الموحدة، وفور تلقي الإخطار بالحريق تم الدفع بسيارات الإطفاء من عدد من شركات البترول القريبة من موقع الحريق، إلى مكان الحادث للمشاركة في إخماد النيران والسيطرة عليه.

وتبين من التحقيقات الأولية تلقي أجهزة الأمن برأس غارب إخطارا بنشوب الحريق في مبني التحكم والمحولات بالكامل بمحطة الطاقة المتجددة لإنتاج كهرباء الرياح ما أدى إلى توقف العمل بمبني المحولات التي تقع على طريق رأس غارب الغردقة أمام منطقة رأس شقير، وفور الوصول تم توزيع الأفراد والتعامل المباشر مع النيران التي التهمت المبني بالكامل وتسبب في خسائر مالية كبيرة.

وحصر مسؤولو الشركة الخسائر الناجمة عن الحريق والعمل على البدء في إزالة آثاره وإعادة مبني التحكم للعمل في أسرع وقت.