مبيعات النسخة الثانية لمزاد نادي الصقور السعودي تقارب الـ7 ملايين ريال

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شهدت الليلة الـ22 بيع خمسة صقور مقابل 630 ألف ريال

اقتربت صفقات النسخة الثانية من مزاد نادي الصقور السعودي، الذي يقيمه النادي بمقره بملهم حتى 15 نوفمبر المقبل، من حاجز الـ7 ملايين ريال؛ إذ شهدت الليلة الـ22 اليوم عقد خمس صفقات لبيع خمسة صقور مقابل 630 ألف ريال؛ ليصل إجمالي المبيعات إلى 6.844.000 ريال.

جاءت بداية الليلة مثيرة مع الصقر الأول شاهين فرخ طرح الغيران - السليل للطاروحين حمد بن سعد الدوسري وإبراهيم بن راشد الدوسري، ويبلغ طوله 15.50 "إنش" وعرضه 15 وربع إنش ووزنه 1045 جرامًا، واستمرت المزايدة عليه قرابة الساعة قبل بيعه بمبلغ 250 ألف ريال. وجاء الدور على الصقر الثاني شاهين فرخ طرح الدبدبة للطاروحين بسام بن نايف الحربي ونايف بن هليل الحربي، وبيع بمبلغ 78 ألف ريال.

الصقر الثالث شاهين فرخ طرح مستورة للطاروح عبدالرحمن بن يوسف الجهني بيع بمبلغ 110 آلاف ريال، وتواصلت الليلة بالصقر الرابع شاهين فرخ طرح الحسي للطواريح أحمد بن حميد الجهني وأحمد بن حمدان الجهني وحامد بن حميد الجهني، وبيع بمبلغ 91 ألف ريال، فيما كان ختام الليلة مثيرًا مع الصقر الخامس شاهين فرخ طرح الدبدبة للطاروح سعود بن حمد العتيبي، وبيع بمبلغ 101 ألف ريال.

ويوفر المزاد مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين؛ إذ تستقبل فِرق النادي الخمس في المناطق (الوسطى، والشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي جرى طرحه (صيده) في كل منطقة، وتفحص فِرق النادي الطير، وتوثق الطرح، في حين يتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لملاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، ويجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع، يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة، والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.

وبعد بيع الصقر تُستخرج له شهادة تصدير، إضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع.

نادي الصقور نادي الصقور السعودي