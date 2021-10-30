أحمد أبوهشيمة يعلق على الخلاف العائلي بين زوجته ياسمين صبري ووالدها

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قال مصطفى الجمل، المستشار الإعلامي للنائب أحمد أبوهشيمة، إن التراشق اللفظي بين أفراد العائلة ليس مكانه وسائل الإعلامي، مشيرًا إلى أن المكتب الإعلامي وجد بعض الكلام المنشور على بعض وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث بان أبوهشيمة اتخذ بعض الإجراءات القانوني ضد والد الفنانة ياسمين صبري، ولذلك أصدر المكتب الإعلامي للنائب بيانًا ينفي فيه صحة هذا الأمر.

وتابع «الجمل»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن الرباط العائلي أمر مقدس، ولا ندخل الإعلام في هذا الأمر بأي شكل من الأشكال، معقبًا: «الخلاف أمر عائلي، وربنا هيحله بإذن الله».

ولفت إلى أن النائب أحمد أبوهشيمة ومكتبه الإعلامي لم يصدر عنه أي مستندات حول هذا الخلاف، مشيرًا إلى أن الفيديو المتداول حول تهنئة والد الفنانة ياسمين لـ«أبوهشيمة» بعد حفل الزفاف صحيح.