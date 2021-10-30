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قال على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة المصرية لا تستطيع أن تتحمل الزيادات في أسعار السلع الحالية، مضيفا: «إذا تحملت الدولة زيادات الأسعار سوف يعيدنا إلى مشاكل ما قبل الإصلاح الاقتصادي».

وأوضح المصيلحي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «إذا تحملت الدولة زيادات الأسعار يعني زيادة موازنة دعم السلع الأساسية وذلك يعني سلف أموال وبالتالي يزيد عجز الموازنة ويزيد معدل التضخم».

وتابع: «اسعار السلع الغذائية ارتفعت على مستوى العالم وكل المنظمات الدولية أشارت إلى ارتفاعات في أسعار كل المحاصيل».

وأكمل: «الدولة المصرية تحملت الزيادة في أسعار السلع حتى شهر أكتوبر الماضي بنحو 1.7 مليار جنيه».

وأضاف: «مازال لدينا احتياطيات استراتيجية من السلع الغذائية، ولدينا 5.3 شهر احتياطي من القمح و5.1 شهر احتياطي من الزيت و3 شهور احتياطي من الأرز».