أخبار عاجلة

فتح تحقيق في محاولة الاغتيال الرابعة للكاظمي -
البرهان يقيل 5 مدراء لمصارف حكومية -
بمشاركة 9 لاعبين.. أخضر الكاراتيه يغادر إلى دبي استعدادًا للمشاركة في كأس العالم -
دراسة: النوم أقل من 4 ساعات ونصف متواصلة يجعلك أكثر عرضة للخرف -
25 مليون جنيه لتطوير مجمع المواقف بمدينة قنا -
الأنبا باخوم يترأس قداس المناولة بكنيسة السيدة العذراء للأباء الفرنسيسكان بالإسكندرية -
«الرعاية الصحية»: 12 فحصا طبيا لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد -
مقتل 12 عنصرًا إجراميًا بأسوان في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة -
الموافقة على تقنين أوضاع 63 مبنى.. مدبولي يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس -
حفريات طريق "المعظم" تتصيد السيارات وتتلفها.. والمعاناة مستمرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وزير النقل يستخدم أول كارت ممغنط لبوابات عبور القطار الكهربائي (صور)

Print
وزير النقل يستخدم أول كارت ممغنط لبوابات عبور القطار الكهربائي (صور) وزير النقل يستخدم أول كارت ممغنط لبوابات عبور القطار الكهربائي (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الهيئة القومية للأنفاق بممغنطة أول كارت ممغنط لبوابات عبور القطار الكهربائي «عدلي منصور- العاصمة الإدارية» وذلك في محطة بدر.

واستخدم الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أول كارت ممغنط أثناء جولته التفقدية اليوم لمحطة بدر، وتابع تركيب بوابات التذاكر والشاشات بالمحطات، واطلع من مسؤولي الشركة الصينية على معدل تنفيذ الأعمال ‏الكهروميكانيكية والتحكم ونظم الإشارات، حيث يجرى تركيب أعمدة الكاتنري التي تغذي القطار بالكهرباء ومد الكابلات الخاصة ‏بالقوى الكهربائية والإشارات والاتصالات.

والتقى وزير النقل بعدد من الفنيين المصريين التابعين للشركة الصينية والذين تم تدريبهم في الصين بمعهد NIRT على كل أعمال الصيانة والتشغيل لمدة 3 سنوات والذين سيكونون في طليعة الفنيين العاملين بالمشروع بعد تشغيله، مشيرًا إلى أن المشروع يتم تنفيذه على 3 مراحل، المرحلة الأولى من محطة عدلي منصور وحتى محطة مطار العاصمة بطول 65.63 كم وعدد 11 محطة سطحية، والمرحلة الثانية من بعد محطة مطار العاصمة حتى محطة مدينة الفنون والثقافة بطول 3.18 كم و1 محطة علوية (محطة الفنون والثقافة)، والمرحلة الثالثة من محطة كاتدرائية الميلاد وحتى محطة العاصمة المركزية بطول 18.5 كم بـ4 محطات «3 علوية +1 سطحية»، كما أنه وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية فسيتم مد مسار المشروع لخدمة الكتلة السكانية الكبيرة بمدينة العاشر من رمضان «المرحلة الرابعة» من محطة مدينة المعرفة وحتى محطة مركز مدينة العاشر من رمضان بطول 16 كم، وبذلك يصبح طول المسار بالكامل 103.3 كم وعدد 19 محطة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
دراسة: النوم أقل من 4 ساعات ونصف متواصلة يجعلك أكثر عرضة للخرف

دراسة: النوم أقل من 4 ساعات ونصف متواصلة يجعلك أكثر عرضة للخرف

25 مليون جنيه لتطوير مجمع المواقف بمدينة قنا

25 مليون جنيه لتطوير مجمع المواقف بمدينة قنا

الأنبا باخوم يترأس قداس المناولة بكنيسة السيدة العذراء للأباء الفرنسيسكان بالإسكندرية

الأنبا باخوم يترأس قداس المناولة بكنيسة السيدة العذراء للأباء الفرنسيسكان بالإسكندرية

«الرعاية الصحية»: 12 فحصا طبيا لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد

«الرعاية الصحية»: 12 فحصا طبيا لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد