وزير النقل يستخدم أول كارت ممغنط لبوابات عبور القطار الكهربائي (صور)

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قامت الهيئة القومية للأنفاق بممغنطة أول كارت ممغنط لبوابات عبور القطار الكهربائي «عدلي منصور- العاصمة الإدارية» وذلك في محطة بدر.

واستخدم الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أول كارت ممغنط أثناء جولته التفقدية اليوم لمحطة بدر، وتابع تركيب بوابات التذاكر والشاشات بالمحطات، واطلع من مسؤولي الشركة الصينية على معدل تنفيذ الأعمال ‏الكهروميكانيكية والتحكم ونظم الإشارات، حيث يجرى تركيب أعمدة الكاتنري التي تغذي القطار بالكهرباء ومد الكابلات الخاصة ‏بالقوى الكهربائية والإشارات والاتصالات.

والتقى وزير النقل بعدد من الفنيين المصريين التابعين للشركة الصينية والذين تم تدريبهم في الصين بمعهد NIRT على كل أعمال الصيانة والتشغيل لمدة 3 سنوات والذين سيكونون في طليعة الفنيين العاملين بالمشروع بعد تشغيله، مشيرًا إلى أن المشروع يتم تنفيذه على 3 مراحل، المرحلة الأولى من محطة عدلي منصور وحتى محطة مطار العاصمة بطول 65.63 كم وعدد 11 محطة سطحية، والمرحلة الثانية من بعد محطة مطار العاصمة حتى محطة مدينة الفنون والثقافة بطول 3.18 كم و1 محطة علوية (محطة الفنون والثقافة)، والمرحلة الثالثة من محطة كاتدرائية الميلاد وحتى محطة العاصمة المركزية بطول 18.5 كم بـ4 محطات «3 علوية +1 سطحية»، كما أنه وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية فسيتم مد مسار المشروع لخدمة الكتلة السكانية الكبيرة بمدينة العاشر من رمضان «المرحلة الرابعة» من محطة مدينة المعرفة وحتى محطة مركز مدينة العاشر من رمضان بطول 16 كم، وبذلك يصبح طول المسار بالكامل 103.3 كم وعدد 19 محطة.