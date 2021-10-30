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مقطع سجل الواقعة.. مشاجرة بـ«المطاوي» على أبواب «حقوق الإسكندرية» (شاهد)

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مقطع فيديو سجل الواقعة.. مشاجرة بـ«المطاوي» على أبواب «حقوق الإسكندرية» (شاهد) مقطع سجل الواقعة.. مشاجرة بـ«المطاوي» على أبواب «حقوق الإسكندرية» (شاهد)

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شهد حرم كلية الحقوق في جامعة الإسكندرية، واقعة مؤسفة السبت، إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين مجموعة من الطلاب أمام الباب الرئيسي لكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع صادم للمشاجرة، يظهر مشاجرة بين شابين بالأسلحة البيضاء "مطواة" وتسيل منهما الدماء وسط صراخ بعض الطلبة ومحاولة البعض الآخر فص الاشتباك بين طرفي المشاجرة، حتى سقط أحد الشابين مغشيا عليه و«سابح في دمه»، وفق الفيديو.

وقال مصدر بهيئة إسعاف الإسكندرية، إنه ورد بلاغ عن وجود مشاجرة ومصاب إثر مشاجرة أمام كلية الحقوق وجرى الدفع بسيارة إسعاف إلا أنه تبين نقل المصاب إلى المستشفي الأميري الجامعي بسيارة تاكسي بمعرفة ذويه.

وأصدرت كلية الحقوق بياناً رسمياً السبت، ذكرت فيه أنه إيماء إلى المشادة التي وقعت بين طالبين من كليتي الحقوق والآداب أمام بوابة كلية الحقوق، أوضح الدكتور أمين مصطفى، القائم بعمل عميد كلية الحقوق، أن مشادة كلامية حدثت خارج نطاق الحرم الجامعي بين الطالبين، وتطورت إلى مشاجرة تبادل على إثرها الطالبان التعدى على الآخر، أدت إلى إصابة طالب الآداب بسحجات وجرح قطعى أسفل الذقن.

وقال عميد الكلية إن الأمن الجامعي قام بالتصدى للطلبة، وإبلاغ قسم شرطة باب شرق، الذي تمكن من ضبط طالب الحقوق واصطحابه ومن معه من المشاركين في المشاجرة إلى قسم الشرطة لاتخاذ اللازم، وتم نقل طالب كلية الآداب إلى المستشفي الرئيسي الجامعي (الأميري) لعمل الإسعافات اللازمة له، وتحرير محضر عن الواقعة بقسم شرطة باب شرق.

وأوضح أنه جاري عرض طالب كلية الحقوق على النيابة للتحقيق في الواقعة.

وفى أول رد فعل رسمى، قال عميد كلية الحقوق إن الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس الجامعة، أصدر تعليماته باتخاذ اللازم تأديبيا نحو هؤلاء الطلاب لتصرفهم المشين أمام بوابة الحرم الجامعي.

وكشف مصدر مسؤول بجامعة الإسكندرية، تفاصيل الواقعة موضحا أن المشاجرة نشبت بين طالبين أحدهما بكلية الحقوق والآخر بكلية الآداب أمام بوابة كلية الحقوق ما تسبب في حالة من الفوضى والفزع بين الطلبة والطالبات دون أي احترام للحرم الجامعي.

وأشار إلى أنه من المتوقع التحفظ على كاميرات المراقبة أمام أسوار وأبواب كلية الحقوق، لتفريغها ومعاقبة جميع الطلاب أطراف الواقعة لخروجهم عن الأعراف الجامعية.

وأضاف أنه جرى إخطار قوات الشرطة والجهات الأمنية للتحقيق في الواقعة والتعرف على ملابساتها.

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المصرى اليوم

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