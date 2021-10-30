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ضبط ربع كيلو حشيش مع عاطلين في أسوان

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ضبط ربع كيلو حشيش مع عاطلين في أسوان ضبط ربع كيلو حشيش مع عاطلين في أسوان

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ألقت الأجهزة الأمنية بأسوان، السبت، القبض على عاطلين بحوزتهما ربع كيلو جرام من مخدر الحشيش .

تحرر المحضر اللازم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأُحيل المتهمون إلى النيابة التي تولت التحقيق.

كانت الحملة تحت قيادة مدير إدارة البحث الجنائى استهدفت البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها وكذلك العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان .

المصرى اليوم

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