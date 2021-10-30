أحمد كريمة لـ علماء الطب: أخذ عضو من متوفى تشويه وتمثيل بالجثة

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علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على عملية نقل الأعضاء من المتوفى، قائلا: «أخذ عضو من متوفي تشويه وتمثيل بالجثة».

وأضاف «كريمة»، خلال استضافته عبر فضائية «الحدث اليوم»،: «نحن لا ننافي ولا نعارض العلم النافع، لكننا ضد إساءة استخدام العلم»، مردفا: «بالنسبة لنقل القرنية من المتوفى دون أن يوصى أو نزعها منه قصرا يعتبر تشويه وتمثيل بالجثة».



وأشار الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر،: «المتوفى سيقدم على ربه وهو لديه تشويه معين أي كان».