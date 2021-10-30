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قال على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك ظروف عالمية تؤثر على كافة دول العالم خاصة بعد جائحة كورونا والتغيرات المناخية وارتفاع أسعار الطاقة.

وأضاف على المصيلحي في تصريحات تلفزيونية: «منذ فبراير الماضي بدأت أسعار البترول في الارتفاع وبالتالي تبدأ أسعار السلع في الارتفاع عالميا ويكون المعروض أقل من الطلب وبالتالي ترتفع أسعار السلع».

وتابع على المصيلحي: «أسعار السلع الغذائية ارتفعت على مستوى العالم وكل المنظمات الدولية أشارت إلى ارتفاعات في أسعار كافة المحاصيل».

وأكمل على المصيلحي: «مازال لدينا احتياطيات استراتيجية من السلع ونستطيع أن نستوعب زيادات الاسعار عالميا».

ولفت على المصيلحي: «الزيادات في أسعار السلع على مستوى العالم مستمرة منذ أسابيع، مضيفا: «عقدنا اجتماع مع رئيس الوزراء واتفقنا على وضع سياسة لاستيعاب وتقليل الضرر من الموجة التضخمية وكان لابد من إعادة النظر في الأسعا».