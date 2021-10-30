أخبار عاجلة

دراسة: النوم أقل من 4 ساعات ونصف متواصلة يجعلك أكثر عرضة للخرف -
25 مليون جنيه لتطوير مجمع المواقف بمدينة قنا -
الأنبا باخوم يترأس قداس المناولة بكنيسة السيدة العذراء للأباء الفرنسيسكان بالإسكندرية -
«الرعاية الصحية»: 12 فحصا طبيا لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد -
مقتل 12 عنصرًا إجراميًا بأسوان في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة -
الموافقة على تقنين أوضاع 63 مبنى.. مدبولي يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس -
حفريات طريق "المعظم" تتصيد السيارات وتتلفها.. والمعاناة مستمرة -
"الفيصل": سبعة أعوام من الإنجازات ورحلة من العطاء المستمر -
أمين عام اتحاد المستشفيات العربية يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى البيعة -
"مكان مسك".. منصة رقمية لتعزيز التواصل مع الشباب وتحقيق تطلعاتهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وزير يعلن إعادة النظر في بعض السلع

Print
وزير التموين يعلن إعادة النظر في أسعار بعض السلع وزير يعلن إعادة النظر في بعض السلع

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال على المصيلحي وزير والتجارة الداخلية، إن هناك ظروف عالمية تؤثر على كافة دول العالم خاصة بعد جائحة كورونا والتغيرات المناخية وارتفاع الطاقة.

وأضاف على المصيلحي في تصريحات تلفزيونية: «منذ فبراير الماضي بدأت أسعار البترول في الارتفاع وبالتالي تبدأ أسعار السلع في الارتفاع عالميا ويكون المعروض أقل من الطلب وبالتالي ترتفع أسعار السلع».

وتابع على المصيلحي: «أسعار السلع الغذائية ارتفعت على مستوى العالم وكل المنظمات الدولية أشارت إلى ارتفاعات في أسعار كافة المحاصيل».

وأكمل على المصيلحي: «مازال لدينا احتياطيات استراتيجية من السلع ونستطيع أن نستوعب زيادات الاسعار عالميا».

ولفت على المصيلحي: «الزيادات في أسعار السلع على مستوى العالم مستمرة منذ أسابيع، مضيفا: «عقدنا اجتماع مع رئيس الوزراء واتفقنا على وضع سياسة لاستيعاب وتقليل الضرر من الموجة التضخمية وكان لابد من إعادة النظر في الأسعا».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مختص عقاري: الدعم الحكومي للقطاع أسهم في خفض الأسعار 25%

مختص عقاري: الدعم الحكومي للقطاع أسهم في خفض الأسعار 25%

مُلزمة من 15 نوفمبر.. «حماية المستهلك» يصدر قواعد جديدة بشأن أسعار السيارات (تعرف عليها)

مُلزمة من 15 نوفمبر.. «حماية المستهلك» يصدر قواعد جديدة بشأن أسعار السيارات (تعرف عليها)

«بينها سلع ولحوم فاسدة».. «شرطة التموين»: ضبط (1295) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

«بينها سلع ولحوم فاسدة».. «شرطة التموين»: ضبط (1295) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

اتحاد الغرف التجارية: الأسواق تستجيب لجهود ضبط الأسعار

اتحاد الغرف التجارية: الأسواق تستجيب لجهود ضبط الأسعار