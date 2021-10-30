وزير الري: وضعنا سيناريوهات طوارئ حال انهيار سد إثيوبيا

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قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والري، إن الدولة تعد سيناريوهات طوارئ في حال حدث انهيار سد إثيوبيا، منها أن سعة المجرى المائي يستوعب مياه زيادة، كما أن إزالة التعديات تعد من ضمن الإجراءات الاستباقية، لامتصاص الأزمة في حال حدث انهيار للسد.

ولفت خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، إلى أن إزالة التعديات مربوط بإدارة المخاطر، مردفا: «إزالة التعديات ليس نزهة، وإنما لحماية الناس».

ولفت الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والري، إلى أن وزير الري في عام 1977 قالوا له إنه من المحتمل أن تمتلأ بحيرة السد، إن لم نصرف المياه الزائدة ستحدث مشكلة، فاتخذ قرار حفر قناة توشكى، لكن القناة اشتغلت سنة 1996، وإن لم تحفر لحدثت كارثة حينها.