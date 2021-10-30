أخبار عاجلة

دراسة: النوم أقل من 4 ساعات ونصف متواصلة يجعلك أكثر عرضة للخرف -
25 مليون جنيه لتطوير مجمع المواقف بمدينة قنا -
الأنبا باخوم يترأس قداس المناولة بكنيسة السيدة العذراء للأباء الفرنسيسكان بالإسكندرية -
«الرعاية الصحية»: 12 فحصا طبيا لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد -
مقتل 12 عنصرًا إجراميًا بأسوان في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة -
الموافقة على تقنين أوضاع 63 مبنى.. مدبولي يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس -
حفريات طريق "المعظم" تتصيد السيارات وتتلفها.. والمعاناة مستمرة -
"الفيصل": سبعة أعوام من الإنجازات ورحلة من العطاء المستمر -
أمين عام اتحاد المستشفيات العربية يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى البيعة -
"مكان مسك".. منصة رقمية لتعزيز التواصل مع الشباب وتحقيق تطلعاتهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وزير الري: وضعنا سيناريوهات طوارئ حال انهيار سد إثيوبيا

Print
وزير الري: وضعنا سيناريوهات طوارئ حال انهيار سد إثيوبيا وزير الري: وضعنا سيناريوهات طوارئ حال انهيار سد إثيوبيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والري، إن الدولة تعد سيناريوهات طوارئ في حال حدث انهيار سد إثيوبيا، منها أن سعة المجرى المائي يستوعب مياه زيادة، كما أن إزالة التعديات تعد من ضمن الإجراءات الاستباقية، لامتصاص الأزمة في حال حدث انهيار للسد.

ولفت خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، إلى أن إزالة التعديات مربوط بإدارة المخاطر، مردفا: «إزالة التعديات ليس نزهة، وإنما لحماية الناس».

ولفت الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والري، إلى أن وزير الري في عام 1977 قالوا له إنه من المحتمل أن تمتلأ بحيرة السد، إن لم نصرف المياه الزائدة ستحدث مشكلة، فاتخذ قرار حفر قناة توشكى، لكن القناة اشتغلت سنة 1996، وإن لم تحفر لحدثت كارثة حينها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
دراسة: النوم أقل من 4 ساعات ونصف متواصلة يجعلك أكثر عرضة للخرف

دراسة: النوم أقل من 4 ساعات ونصف متواصلة يجعلك أكثر عرضة للخرف

25 مليون جنيه لتطوير مجمع المواقف بمدينة قنا

25 مليون جنيه لتطوير مجمع المواقف بمدينة قنا

الأنبا باخوم يترأس قداس المناولة بكنيسة السيدة العذراء للأباء الفرنسيسكان بالإسكندرية

الأنبا باخوم يترأس قداس المناولة بكنيسة السيدة العذراء للأباء الفرنسيسكان بالإسكندرية

«الرعاية الصحية»: 12 فحصا طبيا لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد

«الرعاية الصحية»: 12 فحصا طبيا لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد