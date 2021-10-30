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«جولدمان ساكس» يتوقع رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة منتصف 2022 بسبب التضخم

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«جولدمان ساكس» يتوقع رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة منتصف 2022 بسبب التضخم «جولدمان ساكس» يتوقع رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة منتصف 2022 بسبب التضخم

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توقع محللون اقتصاديون في «جولدمان ساكس» أن يجبر التضخم البنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع الفائدة في يوليو 2022، أي قبل عام مما كان متوقعاً في السابق.

وقال اقتصاديون بقيادة، يان هاتزيوس، في تقرير نقله بلومبرج، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع سعر الفائدة من النطاق الحالي الذي يتراوح بين صفر إلى 0.25% بعد فترة وجيزة من توقفه عن تقليص برنامجه الضخم لشراء الأصول. ورجح المحللون أن المركز الأمريكي سيرفع الفائدة للمرة الثانية في نوفمبر 2022، وسيقوم برفع أسعار الفائدة مرتين في السنة بعد ذلك.

من المتوقع أن يعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، وزملاؤه الأسبوع المقبل أنهم سيبدؤون في إبطاء شرائهم للأصول في نوفمبر أو ديسمبر بوتيرة تبلغ حوالي 15 مليار دولار شهرياً.

في حين انقسم صانعو السياسات في السابق حول ما إذا كانوا يتوقعون البدء في رفع أسعار الفائدة خلال عام 2022 أو 2023، فقد كثف المستثمرون رهاناتهم في الأسابيع الأخيرة على أن التضخم سوف يجبر الفيدرالي الأمريكي على رفع الفائدة في العام المقبل.

وقال الاقتصاديون في «غولدمان ساكس» إن السبب الرئيسي لتوقعاتهم الجديدة هو أنهم يتوقعون الآن أن يكون التضخم أكثر جموحاً مما كانوا يعتقدون في السابق. يتوقع الاقتصاديون الآن أن يظل تضخم أسعار المستهلكين بخلاف تكاليف الغذاء والطاقة أعلى من 4% عند انتهاء برنامج التسهيل الكمي. وذكروا في التقرير: «نعتقد أن هذا سيحقق انتقالاً سلساً من خفض التسهيل الكمي إلى رفع سعر الفائدة على الطريق الأقل مقاومة».

في حين قال بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه يريد الوصول إلى الحد الأقصى من التوظيف الكامل (فرص العمل) قبل زيادة سعر الفائدة، قال هاتزيوس وزملاؤه إن التضخم أعلى بكثير من المستهدف، وإن توافر الوظائف مرتفع، فمن المرجح أن يستنتج المسؤولون أن معظم الضعف في سوق العمل، هو أمر هيكلي أو طوعي.

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