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سلطنة عُمان تعرب عن أسفها لتأزم العلاقات بين دول عربية ولبنان

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سلطنة عُمان تعرب عن أسفها لتأزم العلاقات بين دول عربية ولبنان سلطنة عُمان تعرب عن أسفها لتأزم العلاقات بين دول عربية ولبنان

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أعربت سلطنة عُمان عن أسفها العميق لتأزم العلاقات بين عدد من الدول العربية والجمهورية اللبنانية.

ودعت السلطنة- في بيان صادر عن وزارة الخارجية العُمانية- الجميع إلى ضبط النفس والعمل على تجنب التصعيد ومعالجة الخلافات عبر الحوار والتفاهم، بما يحفظ للدول وشعوبها الشقيقة مصالحها العليا في الأمن والاستقرار والتعاون القائم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

كانت والبحرين والكويت قد أعلنت، استدعاء سفرائها في لبنان، بهدف التشاور، وطلبت في الوقت نفس مغادرة سفراء لبنان لأراضيهم خلال 48 ساعة، كما وقفت جميع الواردات اللبنانية.

واندلعت أزمة دبلوماسية بين دول الخليج ولبنان بسبب تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، قال فيها إن جماعة «أنصار الله» التي يحاربها التحالف العربي بقيادة السعودية تدافع عن نفسها ضد «الاعتداءات»، واصفا الحرب في اليمن بالعبثية التي يجب أن تتوقف.

المصرى اليوم

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