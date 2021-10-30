«حزب الله» عن فرض عقوبات أمريكية على نائب لبناني: قرار ظالم ومشبوه

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اعتبر «حزب الله» اللبناني، العقوبات التي فرضتها واشنطن على النائب جميل السيد، بأنه يمثل استهدافا سياسيا واضحا، وهو قرار ظالم ومشبوه ومدان.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على السيد، ورجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري، بتهمة «الفساد وضرب سلطة القانون» في لبنان، وقالت الوزارة إن هؤلاء الثلاثة «استفادوا بشكل شخصي من الفساد المستشري والمحسوبية في لبنان لجمع ثروات شخصية على حساب الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة.

وأضاف الحزب: ندين ونستنكر هذا الاعتداء الأمريكي الجديد، ونرى في ذلك وسام شرف يعلق على صدر ‏النائب جميل السيد ويثبت حضوره الراسخ في طليعة المقاومين الأحرار المدافعين عن شرف هذه الأمة«.

وتشمل العقوبات الأمريكية مصادرة جميع ممتلكات الأشخاص المستهدفين بالعقوبات في الولايات المتحدة وحظر التعامل معهم.