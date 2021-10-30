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تعهد الرئيس الكوري الجنوبي «مون جيه-إن» بأن تعمل بلاده على تعزيز قدرتها الإنتاجية للقاحات فيروس كورونا المستجد، لتحقيق التوزيع العادل للدول النامية التي تواجه موجة جديدة من انتشار الجائحة، جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الأول لقمة مجموعة العشرين في العاصمة الإيطالية روما.

وخلال الجلسة الأولى لقمة مجموعة العشرين، أخبر «مون» زعماء العالم أنه لا يوجد إجراءات يمكنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ما لم يتم تزويد جميع الدول بما يكفي من إمدادات اللقاح.

وقال «مون»: «ستقوم كوريا الجنوبية بزيادة قدرتها الإنتاجية للقاحات كوفيد-19، بصفتها مركزا عالميا لتصنيع اللقاحات».

وتقوم كوريا الجنوبية حاليا بإنتاج وتوزيع 4 لقاحات مختلفة مضادة لكوفيد-19، من اللقاحات التي تم اعتمادها والتأكد من سلامتها وفعاليتها.

ودعا «مون» زعماء العالم إلى إظهار «التضامن والتعاون» لتوزيع اللقاحات على نحو عادل.