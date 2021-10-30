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رئيس كوريا الجنوبية يبلغ بايدن رغبته فى زيارة بابا الفاتيكان جارته الشمالية لإحلال السلام

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رئيس كوريا الجنوبية يبلغ بايدن رغبته فى زيارة بابا الفاتيكان جارته الشمالية لإحلال السلام رئيس كوريا الجنوبية يبلغ بايدن رغبته فى زيارة بابا الفاتيكان جارته الشمالية لإحلال السلام

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أبلغ الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، الذي يزور إيطاليا لحضور قمة مجموعة العشرين، نظيره الرئيس الأمريكي جو بايدن، برغبته في زيارة بابا الفاتيكان إلى من أجل إحلال السلام.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي بارك كيونغ-مي، إن مون وبايدن عقدا لقاء غير رسمي على هامش قمة مجموعة العشرين في روما، طلب من البابا فرانسيس أن يزور كوريا الشمالية لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، وفقا للمتحدثة.

وذكر بايدن لمون أن عرض زيارة البابا فرانسيس إلى كوريا الشمالية يعد خبرا جيدا، وأضاف أن مون يحرز تقدما في إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.

اجتمع كل من الرئيسين مون وبايدن مع البابا فرانسيس أمس في الفاتيكان.

وقال مون للبابا خلال الاجتماع: «إذا زار البابا كوريا الشمالية إذا أتيحت الفرصة، فسيكون ذلك زخمًا للسلام في شبه الجزيرة الكورية» وفقا للمتحدثة، وأوضح البابا، أنه على استعداد للذهاب إلى هناك من أجل السلام ومساعدتكم جميعًا إذا أرسلت (كوريا الشمالية) خطاب دعوة.

المصرى اليوم

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