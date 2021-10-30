موعد ديربي الدوري الإيطالي بين روما وميلان والقنوات الناقلة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يترقب عشاق الكرة الإيطالية مساء الأحد مباراة القمة بين ذئاب العاصمة فريق روما والمتصدر فريق ميلان في مباراة قمة دائماً ما تشهد الإثارة والمتعة والندية.

وتأتي المباراة بين روما وميلان ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر بطولة الدوري الإيطالي ويحتضنها ملعب روما في قلب العاصمة الإيطالية.

وتمثل المباراة مواجهة فنية بين البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما ونظيره ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان.

ويحتل روما صاحب الأرض المركز الرابع في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 19 نقطة بينما يحتل ميلان القمة برصيد 28 نقطة بفارق الأهداف فقط خلف نابولي المتصدر.

ونتعرف في السطور التالية على كل ما يخص مباراة ميلان وروام في الدوري الإيطالي من حيث الموعد والملعب والقنوات الناقلة وغيرها مما يخص هذه المباراة.

موعد مباراة روما وميلان في الدوري الإيطالي

تنطلق مباراة روما وميلان في الدوري الإيطالي اليوم الأحد عند الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة الموافق 10:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ملعب مباراة روما وميلان في الدوري الإيطالي

يحتضن ملعب «الأولمبيكو» الشهير في العاصمة الإيطالية روما مباراة الدربي المرتقبة بين روما وميلان في الدوري الإيطالي.

القنوات الناقلة لمباراة روما وميلان في الدوري الإيطالي

يتم بث مباراة روما وميلان في الدوري الإيطالي عبر قناة الدوري الإيطالي عبر شبكة يوتيوب.