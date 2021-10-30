«وضع حرج».. تطور جديد في الحالة الصحية لـ أسماء مصطفى

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كشفت الصفحة الرسمية للإعلامية أسماء مصطفى، تطورات جديدة حول حالتها الصحية بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة في منتصف الشهر الجاري.

وكتب أدمن أسماء مصطفى عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مطالبا محبيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل، قائلاً: «أسماء ما زالت في المستشفى في وضع حرج وحالة غير مستقرة فضلا منكم الدعاء فضلا الدعاء اللهم انت وحدك الشافى المعافى لا شفاء الاشفائك».

ادمن صفحة أسماء مصطفى

وفي منتصف الشهر الجاري، أعلن أدمن الصفحة دخول الإعلامية أسماء مصطفى المستشفى، عبر موقع «فيس بوك»، قائلا: «بنعتذر لعدم التواصل والرد لأن أسماء تعرضت لوعكة دخلت على إثرها المستشفى دعواتكم تخرج بالسلامة.. الأدمن».