أخبار عاجلة

دراسة: النوم أقل من 4 ساعات ونصف متواصلة يجعلك أكثر عرضة للخرف -
25 مليون جنيه لتطوير مجمع المواقف بمدينة قنا -
الأنبا باخوم يترأس قداس المناولة بكنيسة السيدة العذراء للأباء الفرنسيسكان بالإسكندرية -
«الرعاية الصحية»: 12 فحصا طبيا لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد -
مقتل 12 عنصرًا إجراميًا بأسوان في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة -
الموافقة على تقنين أوضاع 63 مبنى.. مدبولي يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس -
حفريات طريق "المعظم" تتصيد السيارات وتتلفها.. والمعاناة مستمرة -
"الفيصل": سبعة أعوام من الإنجازات ورحلة من العطاء المستمر -
أمين عام اتحاد المستشفيات العربية يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى البيعة -
"مكان مسك".. منصة رقمية لتعزيز التواصل مع الشباب وتحقيق تطلعاتهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«وضع حرج».. تطور جديد في الحالة الصحية لـ أسماء مصطفى

Print
«وضع حرج».. تطور جديد في الحالة الصحية لـ أسماء مصطفى «وضع حرج».. تطور جديد في الحالة الصحية لـ أسماء مصطفى

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الصفحة الرسمية للإعلامية أسماء مصطفى، تطورات جديدة حول حالتها الصحية بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة في منتصف الشهر الجاري.

وكتب أدمن أسماء مصطفى عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مطالبا محبيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل، قائلاً: «أسماء ما زالت في المستشفى في وضع حرج وحالة غير مستقرة فضلا منكم الدعاء فضلا الدعاء اللهم انت وحدك الشافى المعافى لا شفاء الاشفائك».

ادمن صفحة أسماء مصطفى

وفي منتصف الشهر الجاري، أعلن أدمن الصفحة دخول الإعلامية أسماء مصطفى المستشفى، عبر موقع «فيس بوك»، قائلا: «بنعتذر لعدم التواصل والرد لأن أسماء تعرضت لوعكة دخلت على إثرها المستشفى دعواتكم تخرج بالسلامة.. الأدمن».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
دراسة: النوم أقل من 4 ساعات ونصف متواصلة يجعلك أكثر عرضة للخرف

دراسة: النوم أقل من 4 ساعات ونصف متواصلة يجعلك أكثر عرضة للخرف

25 مليون جنيه لتطوير مجمع المواقف بمدينة قنا

25 مليون جنيه لتطوير مجمع المواقف بمدينة قنا

الأنبا باخوم يترأس قداس المناولة بكنيسة السيدة العذراء للأباء الفرنسيسكان بالإسكندرية

الأنبا باخوم يترأس قداس المناولة بكنيسة السيدة العذراء للأباء الفرنسيسكان بالإسكندرية

«الرعاية الصحية»: 12 فحصا طبيا لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد

«الرعاية الصحية»: 12 فحصا طبيا لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد