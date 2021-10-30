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جماهير يوفنتوس تهاجم اللاعبين وتطالب بتسريح الفريق

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جماهير يوفنتوس تهاجم اللاعبين وتطالب بتسريح الفريق جماهير يوفنتوس تهاجم اللاعبين وتطالب بتسريح الفريق

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واصل فريق يوفنتوس عروضه السيئة في بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم بعد الخسارة أمام نظيره فيرونا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر بطولة الدوري الإيطالي.

وكاد يوفنتوس يخرج من المباراة خاسراً بهدفين نظيفين سجلهم جيوفاني سيميوني، لولا أن سجل ويستون ماكيني هدف حفظ ماء الوجه في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وكان يوفنتوس قد تعرض للخسارة في الجولة الماضية أمام ساسولو أيضاً مما فتح ثورة غضب الجماهير العاشقة للسيدة العجوز ضد لاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة ماسيمليانو أليجري.

وشنت الجماهير هجوماً عنيفاً خلال المباراة في مدرجات ملعب مارك أنتونيو بينتجودي، وطالبوا الإدارة بتسريح اللاعبين والبحث عن عناصر جديدة قادرة على الدفاع عن اسم وتاريخ السيدة العجوز.

وبعد مرور 10 جولات من بداية الموسم الجاري يحتل فريق يوفنتوس المركز الثامن في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 15 نقطة بفارق 13 نقطة عن المتصدر فريقي ميلان ونابولي ولكل منهما 28 نقطة.

المصرى اليوم

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