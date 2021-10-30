وزير الري يكشف: كيف تعامل مع خطر السيول بعد 2015

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قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه بعد سيل 2015، عملنا على دراسة الأسباب، وكيفية التعامل، مشيرا إلى أننا اكتشفنا أن السيل عندما جاء في 2015 كانت شبكات الترع ممتلئة، ولا يوجد بها قدرة استيعابية لمياه السيول، بالإضافة إلى أن البحيرات الشمالية كانت ممتلئة أيضًا، ولهذا لم يجد السيل مخرج.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، أنه بداية من شهري 9 و10 قمنا لجعل منسوب مياه الترع منخفض، وقمنا بإنفاق 10 مليار جنيه للحماية من خطر السيول.

وتابع: «البعض كان زعلان من تخفيض منسوب مياه الترع، ومجلس النواب تحدث معنا أكثر من مرة عن الأضرار التي تلحق بالناس نتيجة ذلك، بسبب موت الأسماك، وشكاوي الصيادين من خفض منسوب الترع».

وواصل: «ممكن نعمل تصرف يضر بعض الناس، عشان نحمي المواطنين من خطر السيول، وحاليا الناس بدأت تتفهم وتعرف».