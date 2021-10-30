انتشال جثة غريق في الخانكة

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انتشلت قوات الإنقاذ النهرى في القليوبية جثة عامل لقى مصرعه غرقا في ترعة الإسماعيلية أمام كوبرى أبوزعبل دائرة مركز شرطة الخانكة وتم نقل الجثة لمستشفى الصحة النفسية بالخانكة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد شريف الدخاخنى مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بوجود جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية، أمام كوبرى أبوزعبل دائرة المركز.

انتقلت قوات الإنقاذ النهرى لمكان الواقعة، وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لـ«م س م»، 54 سنة عامل أحذية يرتدى ملابسه كاملة وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها وعثر بطيات ملابسه على متعلقاته الشخصية.



نقلت الجثة لمشرحة لمستشفى الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وبتوقيع الكشف الطبى الظاهرى عليها بمعرفة مفتش الصحة أكد عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة اسفسكيا الغرق ولا يوجد شيهة جنائية.