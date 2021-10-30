انتهاء أزمة تمرد عمرو مرعي في المصري

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انتظم عمرو مرعي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، في مران الفريق البورسعيدي الذي أقيم مساء اليوم السبت، على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة سموحة.

وعاد عمرو مرعي، للمشاركة في تدريبات الفريق البورسعيدي، بعد انقطاعه عن التدريبات لمدة 5 أيام متتالية، بسبب عدم حصوله على باقي مقدم العقد الذي أبرمه مع مجلس إدارة النادي، وهو ما جعل مسؤولي النادي يقرون توقيع عليه غرامة مالية.

وكان مجلس إدارة المصري، صرف في الأيام الماضية المستحقات المتأخرة للاعبين وهي 25٪ الخاصة بنسبة المشاركة من الموسم الماضي.

ويلتقي المصري مع سموحة، بعد غدٍ الاثنين، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، وكان المصري تعادل في الجولة الأولى مع غزل المحلة 1-1.