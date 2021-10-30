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بعد سقوط أمطار.. الأرصاد: بلاش نلبس «نصف كم» أو جواكيت

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بعد سقوط أمطار.. الأرصاد: بلاش نلبس «نصف كم» أو جواكيت بعد سقوط أمطار.. الأرصاد: بلاش نلبس «نصف كم» أو جواكيت

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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن النصف الثاني من فصل الخريف بدأ رسميا، حيث أنه معروف عن فصل الخريف أنه فصل التقلبات الجوية.

وأشار «شاهين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «المصري أفندي» عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، إلى أن الأمطار المتساقطة اليوم على عدد من المحافظات كانت مرصودة ومتوقعة، وتم التواصل مع الجهات المعنية لتنبيههم بسقوط الأمطار، منوها بأن حالة عدم الاستقرار مستمرة على مدار اليوم والغد، وستخف حدتها اعتبارا من يوم الإثنين.

وعن نوعية الملابس التي يجب ارتداءها الفترة الحالية، أوضح أنه لا يجب ارتداء «نصف كم» نهائيا بعد الآن، مضيفا: «بلاش نلبس شتوي تقيل وجواكيت.. يكفي ارتداء تيشيرت تحت القميص».

المصرى اليوم

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