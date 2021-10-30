وزير الري يكشف حقيقة تصريحاته بشأن انهيار سد النهضة

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كشف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، حقيقة تصريحاته بشأن انهيار سد النهضة في أسبوع المياه الذي عقد مؤخرًا في القاهرة.

وقال «عبدالعاطي»، في حواره مع برنامج «آخر النهار» على فضائية «النهار» السبت: «تصريحي بالضبط أنه لو فيه احتمال 1 في المليون بشأن انهيار السد فهذا بالنسبة لنا لا يجب أن نهمله ونأخذ إجراءات استباقية».

وأضاف: «هذا السد فيه مشاكل فنية ولكن كل مشكلة ولها حل، وإحنا لازم نعمل حسابه بمجموعة مشاريع للمنشآت المائية الخاصة بنا والذي ارتبط بها موضوع إزالة التعديات على نهر النيل».

وتابع: «لو السد انهار وحصل مشاكل إما تقوم بتخزين كميات المياه الزائدة في السد العالي لو فيه مكان أو ترمي المياه في قناة توشكى أو نفتح بوابات السد، وفي هذه الحالة لو المجاري كانت بها مشكلة هتغرق البيوت وهتموت ناس، ولذلك فحتى هذا الاحتمال لازم أعمل إجراءات استباقية لإزالة التعديات».