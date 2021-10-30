أخبار عاجلة

دراسة: النوم أقل من 4 ساعات ونصف متواصلة يجعلك أكثر عرضة للخرف -
25 مليون جنيه لتطوير مجمع المواقف بمدينة قنا -
الأنبا باخوم يترأس قداس المناولة بكنيسة السيدة العذراء للأباء الفرنسيسكان بالإسكندرية -
«الرعاية الصحية»: 12 فحصا طبيا لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد -
مقتل 12 عنصرًا إجراميًا بأسوان في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة -
الموافقة على تقنين أوضاع 63 مبنى.. مدبولي يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس -
حفريات طريق "المعظم" تتصيد السيارات وتتلفها.. والمعاناة مستمرة -
"الفيصل": سبعة أعوام من الإنجازات ورحلة من العطاء المستمر -
أمين عام اتحاد المستشفيات العربية يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى البيعة -
"مكان مسك".. منصة رقمية لتعزيز التواصل مع الشباب وتحقيق تطلعاتهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وزير الري يكشف حقيقة تصريحاته بشأن انهيار سد النهضة

Print
وزير الري يكشف حقيقة تصريحاته بشأن انهيار سد النهضة وزير الري يكشف حقيقة تصريحاته بشأن انهيار سد النهضة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، حقيقة تصريحاته بشأن انهيار سد النهضة في أسبوع المياه الذي عقد مؤخرًا في القاهرة.

وقال «عبدالعاطي»، في حواره مع برنامج «آخر النهار» على فضائية «النهار» السبت: «تصريحي بالضبط أنه لو فيه احتمال 1 في المليون بشأن انهيار السد فهذا بالنسبة لنا لا يجب أن نهمله ونأخذ إجراءات استباقية».

وأضاف: «هذا السد فيه مشاكل فنية ولكن كل مشكلة ولها حل، وإحنا لازم نعمل حسابه بمجموعة مشاريع للمنشآت المائية الخاصة بنا والذي ارتبط بها موضوع إزالة التعديات على نهر النيل».

وتابع: «لو السد انهار وحصل مشاكل إما تقوم بتخزين كميات المياه الزائدة في السد العالي لو فيه مكان أو ترمي المياه في قناة توشكى أو نفتح بوابات السد، وفي هذه الحالة لو المجاري كانت بها مشكلة هتغرق البيوت وهتموت ناس، ولذلك فحتى هذا الاحتمال لازم أعمل إجراءات استباقية لإزالة التعديات».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
دراسة: النوم أقل من 4 ساعات ونصف متواصلة يجعلك أكثر عرضة للخرف

دراسة: النوم أقل من 4 ساعات ونصف متواصلة يجعلك أكثر عرضة للخرف

25 مليون جنيه لتطوير مجمع المواقف بمدينة قنا

25 مليون جنيه لتطوير مجمع المواقف بمدينة قنا

الأنبا باخوم يترأس قداس المناولة بكنيسة السيدة العذراء للأباء الفرنسيسكان بالإسكندرية

الأنبا باخوم يترأس قداس المناولة بكنيسة السيدة العذراء للأباء الفرنسيسكان بالإسكندرية

«الرعاية الصحية»: 12 فحصا طبيا لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد

«الرعاية الصحية»: 12 فحصا طبيا لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد