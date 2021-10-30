«الزراعة» تنفي استيراد شحنات موز فاسدة من الصومال

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نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مصادر غير معلومة خبر كاذب مصحوب بفيديو يزعم ورود شحنة موز فاسد من الصومال تحتوي على احد الديدان تسبب تسمم في المعدة ويدعو المواطنين الامتناع عن شراء وأكل الموز هذه الأيام وفقا لما جاء بالخبر الكاذب.

ووفقا لبيان رسمي؛ أكدت وزارة الزراعة عدم صحة هذا الخبر تماما جملة وتفصيلا وأنه لم يرد إلى مصر منذ بداية عام ٢٠٢١ وحتي الآن أي شحنات موز من الصومال.

وأوضحت وزارة الزراعة أنه يتم فحص أي شحنات موز واردة من الخارج فحصا دقيقا من خلال لجان مشتركة من مفتشي الحجر الزراعي المصري لضمان عدم وجود أي آفات تضر البيئة الزراعية ومفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء لضمان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الادمي.

وناشدت وزارة الزراعة وسائل الإعلام المختلفة، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.