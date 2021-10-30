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استقرت أسعار الذهب، مساء اليوم السبت 30 أكتوبر 2021، عن الاسعار التى حققتها مساء الجمعة بسبب وقف التداول لاغلاق البورصة يومى السبت والأحد لقضاء الاجازة الاسبوعية، وشهد سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات الجمعة انخفاض بنسبة كبيرة بسبب ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة ، كما استقر سعر الذهب في مصر على الأسعار المنخفضة التى حققها صباح اليوم السبت وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في مصر اليوم عند 778 جنيهًا.

وتقدم «المصرى اليوم» يوميًا خدمة أسعار الذهب السائدة في مصر لمتابعى أخبار الذهب في مصرسواءًا بغرض الاقتناء أو الشراء بغرض الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار .

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا مساء اليوم من 888 إلى 890 جنيهًا .

تراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطًا وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر من 777 إلى 779 جنيهًا .

وانخفض سعر الذهب عيار 18 قيراطًا والذى يعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية من 666 إلى 668 جنيهًا.

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصرمن 6216 إلى 6232 جنيهًا.

وهذه الأسعار بدون المصنعية، والتى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار المعلنة لاسعار الذهب من منطقة لأخري ومن محل إلى آخر.

واصلت أسعار الذهب عالميا مساء اليوم السبت استقرارها على الإنخفاض الكبير الذي حققته مساء الجمعة قبل اغلاق البورصة العالمية لقضاء الإجازة الاسبوعية، يومى السبت والأحد، وكان سعر الذهب وصل لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع، بسبب ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار .

حيث تراجع سعر الذهب مساء الجمعة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 1775.76 للأوقية (الأونصة) وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 1.3% إلى 1778.40 دولار للأوقية ومن المنتظر أن يعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي «المركزي الأمريكي» موعد بدء تقليص تدابير التحفيز الاقتصادي بعد اجتماعه في الثاني والثالث من نوفمبر.

استقرت اسعار الذهب في أسواق المال، مع اغلاق التعاملات في البورصة، مساء الجمعة، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 788.32 جنيه، وسجل عيار 24 قيراطا، 900.94 جنيه، وسجل عيار 18 قيراطا، 675.71 جنيه وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،783.59 $ .

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