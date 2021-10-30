محافظ الشرقية: مخابزنا تنتج 20 ألف رغيف فينو يوميا بسعر 40 قرش لخدمة المواطنين

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أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن سعر رغيف الفينو يؤثر على الأسر الفقيرة لذلك تحركوا لحل أزمة رفع المخابز سعر رغيف الفينو، قائلا «قمنا بتشغيل مخابز المحافظة ووجدنا تكلفة الرغيف الفينو 40 قرشا، فقمنا بطرحه للبيع بسعر التكلفة، ومخابز المحافظة ستظل تطرح رغيف الفينو بسعر التكلفة، بالاضافة إلى أنها تنتج 20 ألف رغيف يوميًا لتلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف الدكتور ممدوح غراب، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، في برنامج «حديث لقاهرة» المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن الدولة بكافة أجهزتها موجودة وبقوة وتستطيع اتخاذ إجراءات الحفاظ على المواطن وعدم استغلاله.

ودعا محافظ الشرقية شعبة المخابز لطرح مبادرة لتوفير رغيف العيش في الأفران بسعر 60 قرشا، مؤكدًا أن المخابز تكسب في الرغيف 25 قرشا، وعليهم تخفيض المكسب أيام المدارس، متابعًا أن رغيف العيش الفينو غير مسعر وغير مدعم ويخضع للسوق الحر، فضلا عن أن تحريك اسعار الزيت والسكر يؤثر على اسعار العيش الفينو.