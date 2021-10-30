وزير خارجية لبنان: قرداحي قال إن مصلحة بيروت قبل مصلحته الشخصية

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أعلن وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بو حبيب، لقناة «الجزيرة مباشر»، أن «هناك تعقيدات كثيرة في الأزمة لكن الوزير جورج قرداحي يدرك تماما المصلحة اللبنانية».

وأضاف أن «ما قالة جورج قرداحي حدث قبل شهر من تعيينه وزيرا للإعلام، أزمة تصريحات قرداحي تحتاج إلى وقت لأن هناك تعقيدات كثيرة».

وأردف: «الوزير قرداحي قال إن مصلحة لبنان قبل مصلحته الشخصية لكنه يتشاور لاتخاذه قراره الأخير».

وتابع: «ننتظر غدا أن يكون هناك قرار نهائي من وزير الإعلام ولم يطلب رسميا من الوزير قرداحي تقديم استقالته»، مضيفًا: «ميقاتي أكد مرارا أن الحكومة لن تستقيل وسنواصل معالجة الأزمة».