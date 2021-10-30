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محمد شبانة رئيسا لنادي الصحفيين لفترة ثانية

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محمد شبانة رئيسا لنادي الصحفيين لفترة ثانية محمد شبانة رئيسا لنادي الصحفيين لفترة ثانية

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فاز محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، بمنصب رئيس نادى الصحفيين، للدورة الثانية على التوالى، وذلك بعد إعلان نتيجة الانتخابات التي جرت اليوم بمقر النادى.

واعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بإشراف المستشار احمد الجندى من النيابة الادارية، فوز محمد شبانة برئاسة النادى بالتزكية بنسبة ٩٦٪؜ من أعداد الذين لهم حق حضور الانتخابات.

وفاز أحمد ثروت بمنصب نائب الرئيس ومحمد نجم بأمانة الصندوق.

وعلى مقاعد فوق السن فاز كلا من إيهاب شام وخالد جمال وشيماء نبيل وتحت السن احمد شهاب العلكى .

وقال محمد شبانة عقب اعلان النتيجة، إنه سعيد بالثقة الغالية من أعضاء الجمعية العمومية، مشيراً إلى أنه سيواصل مسيرة العطاء داخل النادى الذي يتم إعادة تطويره.

وأشار إلى أن المجلس الحالى يمتاز بالتفاهم الشديد ويعمل للصالح العام، لافتا إلى أن عملية تطوير النادى حتى الآن تزيد تكلفتها عن ١٣ مليون جنيه .

واشاد «شبانة» بمجلسه، مؤكدا أن كل الأعضاء لديهم رغبة كبيرة في العمل وتقديم كل مجهوداتهم لصالح أعضاء الجمعية العمومية وافتتاحه قريبا.

المصرى اليوم

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