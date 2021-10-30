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من 68 مترًا.. وهبي الخزري يسجل هدفًا خياليًا في الدوري الفرنسي ()

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من 68 مترًا.. وهبي الخزري يسجل هدفًا خياليًا في الدوري الفرنسي (فيديو) من 68 مترًا.. وهبي الخزري يسجل هدفًا خياليًا في الدوري الفرنسي ()

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سجل الدولي التونسي وهبي الخزري نجم فريق سانت إتيان هدفًا خياليًا في شباك فريق ميتز في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت 30-10-2021 ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الفرنسي.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم ميتز بهدف عن طريق فريد بولاية في الدقيقة 9، وفي الدقيقة 16 تسلم وهبي الخزري كرة مرتدة من دفاع فريقه من داخل منطقة الجزاء وتقدم بها ولمح حارس ميتز متقدمًا وسددها مباشرة لتسكن الشباك معلنة عن هدف التعادل 1-1 وهي النتيجة التي انتهت بها المباراة.

وبحسب أوبتا للإحصائيات، هدف وهبي الخزري جاء من تسديدة من مسافة 68 مترًا، وهو أبعد هدف تم تسجيله في الدوري الفرنسي منذ أن بدأت "أوبتا" في جمع البيانات (2006/07).

ويحتل سانت إتيان المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 6 نقاط، وفيما يحتل ميتز المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط.

المصرى اليوم

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