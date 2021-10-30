«دور مواقع التواصل الإجتماعي في صنع القرار».. رسالة ماجستير لباحث كويتي بجامعة سوهاج

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شهد اليوم الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، فاعليات مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث عبدالعزيز زاخم فواز طخاخ الكويتي الجنسية، بعنوان «دور مواقع التواصل الإجتماعي في صنع القرار بدولة الكويت»، وذلك بقاعة السمينار بكلية الآداب بالحرم الجامعي الجديد.

وأكد عبدالخالق- خلال المناقشة التي جرت بحضور الدكتور كريم مصلح عميد الكلية، والوكلاء، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية- حرص الجامعة على الإهتمام بالطلاب الوافدين وتقديم أفضل الخدمات لهم لتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين الشقيقين، وذلك في ظل إهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة الطلاب الوافدين، وتأكيد دور مصر الرائد في أن تكون قبلة للتعليم ومنارة للتنوير عبر التاريخ، موضحاً أن الجامعة تعمل باستمرار على تطوير خدماتها لتلبي طموحات طلابها الوافدين، وتيسير وتذليل كل العقبات وتقديم الدعم الكامل لهم، بوصفهم سفراء لجامعة سوهاج في الخارج، ومعاملتهم معاملة أبناء الوطن الواحد.

وقال الدكتور كريم مصلح، أن لجنة الإشراف والمناقشة على رسالة الماجستير ضمت كلاً من، الدكتور عبدالله زلطة أستاذ الصحافة بكلية الآداب بجامعة بنها، والدكتورة سحر وهبي أستاذ الصحافة بكلية الآداب بسوهاج، والدكتور جمال عبدالحي أستاذ متفرغ بكلية الإعلام جامعة الأزهر، والدكتور أحمد حسين أستاذ الإعلام بالجامعة.

واضافت الدكتورة سحر وهبى أستاذ الصحافة بكلية الآداب بسوهاج، أن ذلك يأتي في ظل جهود الجامعة لاستقطاب المزيد من الطلاب الوافدين للدراسة بها في ضوء مبادرة «إدرس في مصر».