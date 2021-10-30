محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي العهد السعودي

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تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم اتصالاً هاتفياً، من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

أعرب خلاله عن شكره وتقديره لإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها طلب استضافة المملكة لمعرض «إكسبو 2030» الدولي.

وأشاد الأمير محمد بن سلمان بالنجاح الذي يشهده «إكسبو 2020 دبي»، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والنماء.

من جانبه أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن خالص تمنياته للمملكة العربية السعودية الشقيقة بالتوفيق والنجاح في طلب استضافتها معرض إكسبو، مؤكدا أن دولة الإمارات حريصة على تقديم كل الدعم والإمكانيات لانجاح جهود المملكة لاستضافة هذا الحدث العالمي والذي يعد نجاحاً لنا جميعاً.

وأعرب عن ثقته الكبيرة بالقدرات والكفاءات والإمكانيات الوطنية السعودية لتحقيق هذا الهدف.