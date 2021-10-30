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أهالي قرية حامو بالقامشلي السوري يعترضون رتلا أمريكيا ..

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أهالي قرية حامو بالقامشلي السوري يعترضون رتلا أمريكيا .. بالفيديو أهالي قرية حامو بالقامشلي السوري يعترضون رتلا أمريكيا ..

جي بي سي نيوز :- اعترض أهالي قرية حامو بريف القامشلي شمال شرقي سوريا للمرة الثانية خلال أسبوع رتلا للجيش الأمريكي من 5 مدرعات، ومنعوه من دخول قريتهم برشقه بالحجارة.

واعترض أهالي القرية الثلاثاء الماضي رتلا تابعا للقوات الأمريكية حاول المرور بالقرب من القرية وأجبروه على التراجع والعودة من حيث جاء.

ونقلت مصادر في القرية، أن "رتلا من 3 مدرعات وسيارة همر حاول المرور إلى مدينة القامشلي عبر الطريق الدولي بالقرب من القرية، فقام الأهالي باعتراض الرتل ورموه بالحجارة وأجبروه على التراجع".

وتصدى أهالي قرية حامو خلال الأشهر الماضية عدة مرات لأرتال أمريكية حاولت الدخول إلى القرية أو المرور بمحاذاتها وأجبروها بمؤازرة من الجيش السوري على المغادرة والعودة أدراجها.

المصدر: RT + "سانا"

جي بي سي نيوز

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