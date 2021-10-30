إجراء الفحص الطبي المجاني لـ2259 مواطنا في قافلة علاجية بأسوان

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جهود القافلة العلاجية بقرية الدقاديق بمركز إدفو والتى إستمرت على مدار يومين، حيث شملت القافلة 9 عيادات وتخصصات الباطنة وطب الأطفال وجراحة الفم والأسنان والعظام والنساء والتوليد والأنف والأذن والحنجرة والجراحة العامة والمسالك البولية والجلدية، كما ضمت 47 من الأطباء والصيادلة وأطقم التمريض وفنى الأشعة والمعامل والإداريين.

ونجحت القافلة في إجراء الفحص الطبي المجانى على 1425 مواطن منهم 986 حالة تم تحويلها للمستشفيات، كما شهدت القافلة إجراء الفحوصات الطبية داخل معامل التحاليل والأشعة والتثقيف والإستبيان وغيرها لـ 834 حالة، فيما تم صرف أدوية مجانية لحوالي 1000 حالة .

وأكد اللواء أشرف عطية على تعاون كافة الأجهزة التنفيذية في إنجاح هذه القوافل سواء كانت علاجية أو بيطرية أو ثقافية أو شبابية أو رياضية من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنى القرى المستهدفة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة»، لافتاً إلى أن الدفع بهذه القوافل يساهم في تخفيف أعباء التنقل والسفر على المواطنين وتلبية إحتياجاتهم من الخدمات المختلفة بشكل مباشر.